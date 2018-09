Bremen Wegen des Streiks der Piloten und Flugbegleiter von Ryanair fallen am Freitag auch am Flughafen Bremen Flüge aus. Betroffen sind die Verbindungen Bremen-Tampere und Bremen-Mallorca, wie der Billigflieger am Donnerstag auf seiner Internetseite schreibt. Annulliert wurden somit bislang vier von insgesamt 16 Flügen.

Piloten und Flugbegleiter der irischen Airline streiken seit Jahresbeginn wiederholt. Sie fordern höhere Löhne und die Anwendung des jeweiligen nationalen Arbeitsrechts, nicht nur des irischen. Die EU-Kommission hatte Ryanair unlängst ermahnt, sich hierbei an geltendes europäisches Recht zu halten.