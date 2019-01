Bremen Ein 35-jähriger Mann hat in der Nacht zu Sonntag in einem Bus im Stadtteil Vegesack aus bisher ungeklärten Gründen eine 33-jährige Frau angegriffen. Er stach ihr dabei mit einem Stift ins Auge, teilt die Polizei mit. Ein Rettungswagen brachte die Bremerin mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus.

Der 35-Jährige und die 33-Jährige waren gegen 0.20 Uhr an der Haltestelle Klinikum Bremen-Nord in den Bus der Linie 90 / N7 in Richtung Gröpelingen eingestiegen. Laut Zeugenaussagen stritten sie sich da bereits heftig. Im Verlauf der Fahrt nahm der 35-Jährige die Frau in den Schwitzkasten und stach ihr mit einem Stift ins Auge.

Ein 28-jähriger Fahrgast ging dazwischen und hielt den Angreifer bis zum Eintreffen der Polizei fest. Die Frau wurde mit einer schweren Augenverletzung in ein Krankenhaus gebracht.

Der 35-Jährige wurde festgenommen, die weiteren Ermittlungen, auch zu den Hintergründen der Tat und eine Haftprüfung dauern an. Zeugenhinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter Tel. (0421) 3623888 entgegen.