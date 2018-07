Bremen Bremen bleibt und seine Landwirte bleiben auf ihrem Ökokurs. Die Zahl der Bio-Betriebe im kleinsten Bundesland ist auf 26 gestiegen. Diese bewirtschaften 1,7 Hektar und damit 21 Prozent der landwirtschaftlichen Nutzflächen in Bremen. Das teilte der Verein Sozialökologie mit Verweis auf die neuen Strukturdaten der Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE) mit.

Die Bundesregierung habe sich zum Ziel gesetzt, den Anteil an der gesamten Landwirtschaft bis 2030 auf 20 Prozent zu erhöhen. „Die Bremer Landwirte sind schneller und haben diese Marke bereits jetzt geknackt“, sagt Peter Bargfrede von der Bremer Erzeuger-Verbraucher-Genossenschaft (EVG). „Darauf können sie stolz sein“, ergänzt der Sprecher des Agrarpolitischen Bündnis Bremen (ABB).

Ein Blick die Strukturdaten des BLE zeigt, dass immer mehr Bremer Landwirte ihren Betrieb in den vergangenen Jahren auf den ökologischen Landbau umgestellt haben. Diese Bio-Betriebe praktizieren auf 1698 Hektar eine umweltfreundliche Landwirtschaft ohne Pestizide, chemisch-synthetischen Mineraldünger und Gentechnik. Im Vorjahr waren es noch 22 Betriebe und 18,8 Prozent der Fläche. Bremen ist neben Berlin bundesweit Spitzenreiter im Öko-Landbau. Während die Landwirtschaft in der Hauptstadt mit insgesamt 1800 Hektar nur eine marginale Rolle spielt, bewirtschaften in Bremen noch 150 Landwirte immerhin 8100 Hektar.

Das Konzept geht nur auf, wenn die Verbraucher mitspielen. „Nur wenn die Bremer für regionale Bio-Produkte ein paar Cent mehr bezahlen als für Bio-Lebensmittel aus aller Welt, sind die Bauern bereit, umwelt- und klimafreundlich hergestellte Lebensmittel in der Region zu produzieren“, sagt Bargfrede.