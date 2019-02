Bremen Drei Tage ist Wirtschaftssenator Martin Günthner (SPD) mit einer Delegation auf Stippvisite in Dubai (Vereinigte Arabische Emirate). Anlass für den Besuch ist die Messe „Breakbulk Middle East“, deren Gastgeber für die europäische Ausgabe, die „Breakbulk Europe“, seit 2018 Bremen ist.

Günthner traf am Sonntag im „Maritime Business Center“ in Dubai den General-Manager der „Dubai Maritime City LLC“, Ali Al Suwaidi. Dieses maritime Areal bietet auf 250 Hektar Platz für alle Zweige der maritimen Industrie und Dienstleistungen. Während des Gesprächs mit Ali Al Suwaidi, an dem auch der deutsche Generalkonsul in Dubai, Günter Rauer, teilnahm, stellte Günthner dem Gastgeber die Bedeutung des maritimen Clusters im Bundesland Bremen vor. Am Montag eröffnete Günthner dann gemeinsam mit Dr. Abdullah Belhaif Al Nuaimi, Minister für Infrastruktur und Entwicklung, die Messe.

Die „Breakbulk“ ist die weltweit größte Stückgut-Messe und eine der global bedeutendsten Veranstaltungen in der maritimen Wirtschaft. Weitere Ausrichtungsorte sind neben Bremen und Dubai Houston („Breakbulk Americas“) und Shanghai („Breakbulk Asia“).

„Ich freue mich sehr, dass t Bremen auch in diesem Jahr Ausrichter dieser bedeutenden Messe sein wird“, betonte Günthner. Daran zeige sich auch die Bedeutung Bremens in der maritimen Wirtschaft, die nicht zuletzt durch den größten europäischen Hafen für Projektladung und Stückgut geprägt werde.