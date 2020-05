Swb: Energieversorger erwartet Einschnitte

Bremen Nachdem der Gewinn der SWB (ehemals Stadtwerke) 2018 von 37 Millionen Euro (2017) auf 14,6 Millionen Euro eingebrochen war, wurde 2019 ein Überschuss von 38,8 Millionen Euro erwirtschaftet. Nun aber bringt die Corona-Krise neue Herausforderungen. Dennoch erhalte man die Investitionspläne für Infrastruktur und Kohleausstieg aufrecht, kündigte der Vorstand am Donnerstag an.

Das Konzernjahresergebnis der Tochter des Oldenburger Energiekonzerns EWE lag den Angaben zufolge 2019 vor Zinsen und Steuern (EBIT) bei 76,5 Millionen Euro (Vorjahr: 40,3 Millionen Euro). Der Umsatz ging um etwa 77 Millionen Euro auf gut 1,2 Milliarden Euro zurück. „Damit ist das Ergebnisniveau im Vergleich zu 2018 erheblich angestiegen, liegt gleichwohl aber nicht ganz auf der zum Jahresbeginn geplanten Höhe“, hieß es am Donnerstag. Eine Ursache dafür liege „im leichten, witterungsbedingten Rückgang der abgesetzten Mengen“. Zudem hätten sich ungeplante und wartungsbedingte Stillstände bei den Anlagen auf die Zahlen ausgewirkt.

Nach eigenen Angaben hat die SWB in ihrer Heimatregion – im Vergleich zum Vorjahr – mehr Privatkunden bei Strom und Gas hinzugewonnen. Der Marktanteil beim Strom im Privatkundenbereich sei „in Bremerhaven gewachsen und in Bremen konstant geblieben“, sagte SWB-Vorstandsmitglied Olaf Hermes.

„Den beschlossenen Pfad des mittelfristigen Ausstiegs aus der Steinkohleverstromung haben wir konsequent weiterverfolgt“, so Vorstandschef Dr. Torsten Köhne. Entsprechend groß sind die geplanten Investitionen in die Versorgungsnetze und die Erzeugungsanlagen, die sich in den nächsten vier Jahren auf mehr als 800 Millionen Euro belaufen sollen.

Am SWB-Standort Hastedt soll ein gasbetriebenes Blockheizkraftwerk entstehen – und von dort eine Fernwärmeverbindungsleitung zum Müllheizkraftwerk Oken. Die Realisierung beider Vorhaben sei die Voraussetzung für „eine mögliche Außerbetriebnahme des Steinkohlekraftwerks in Hastedt“, hieß es dazu.

Zukünftig solle im Bremer Osten klimaschonende Fernwärme zum Einsatz kommen, wie sie bereits im Müllheizkraftwerk aus der thermischen Verwertung von Abfällen erzeugt wird. „Das ist ein großer Beitrag zum Gelingen der Wärmewende“, erklärte Vorstandsmitglied Timo Poppe. Allein in die beiden Großprojekte investiere man etwa 200 Millionen Euro.

Und wie wirkt sich Corona auf das Unternehmen insgesamt aus? „Kurzarbeit zählt zu den Maßnahmen, mit denen wir gegen die mit der Corona-Krise einhergehenden Absatzverluste und Forderungsausfälle anzusteuern versuchen und auf die zum Teil deutliche Reduzierung des Arbeitsanfalls reagieren“, sagte Köhne.

Mit Blick auf die Pandemie wage der Vorstand für das laufende Geschäftsjahr „noch keine Prognose“. Und: „Wir rechnen aber mit Einschnitten für das Ergebnis 2020.“ Die Einbußen durch das stillstehende Wirtschaftsleben seien deutlich zu spüren.