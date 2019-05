Bremen „Nicht ganz so gut.“ Mit diesen Worten hat Dr. Torsten Köhne, der Vorstandschef des Energieversorgers SWB, am Dienstag das Geschäftsjahr 2018 beschrieben. Der SWB-Gewinn ist von 37 Millionen Euro (2017) auf 14,6 Millionen Euro gesunken. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) fiel von 78,4 Millionen Euro (2017) auf 40,3 Millionen Euro.

Die wesentlichen Gründe für den Einbruch lägen nicht beim Konzern selbst, hieß es. Finanzvorstand Timo Poppe sprach von einer „angespannten“ Situation. Drei Effekte hätten das Unternehmen „energiewirtschaftlich getroffen“ und im Ergebnis 50 Millionen Euro gekostet.

So habe die Umsetzung des Netzentgeltmodernisierungsgesetzes die Erlöse in der konventionellen Energieerzeugung reduziert. Zudem hätten sich regulatorische Effekte ausgewirkt. Und Großkunden haben mehr Strom verbraucht als angekündigt – so dass der Energieversorger mehr Strom zukaufen musste. Zurückholen darf sich das Unternehmen diese Mehrkosten erst in den nächsten Jahren.

Für das laufende Jahr rechnet Köhne wieder mit einem deutlich besseren Ergebnis von „80 bis 90 Millionen Euro“. Köhne: „Ein Normalergebnis für unser Unternehmen.“ Für 2019 sind Investitionen von etwa 120 Millionen Euro geplant.

Im vergangenen Jahr waren es 100 Millionen Euro. Davon flossen 72,5 Millionen Euro in die Netze. Denn, so Köhne: „Die Versorgungsnetze aus den 60er und 70er-Jahren sind am Ende ihrer technischen Lebensdauer.“