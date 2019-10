Bremen Heimlich Botschaften auf einer fremden Mailbox abhören – Gehört sich das? Welche Folgen hat es? Amelie hat es getan. Sie hat eine Nachricht auf der Mailbox ihres Partners abgehört. Und, ja, es hat Folgen. Denn jetzt stürzt Amelie in Rage davon und sinnt auf Rache. Und will all das machen, was sie sonst immer nur angedroht hat.

Damit nimmt die Komödie „Herzsprung – Ahnungslos durch die Nacht“ ihren Lauf. Zu erleben ist das auf der Weser: Die Bühnenfassung des Romans „Herzsprung“ von Bestsellerautorin Ildikó von Kürthy hat am Donnerstag, 24. Oktober, auf dem Theaterschiff an der Tiefer Premiere. Die Vorstellung beginnt um 20 Uhr. Eintritt: 30 Euro. Die Bühnenversion des Romans stammt von Christoph Munk.

Das Stück erzählt „die 48 Stunden nach dem Abhören“ der Nachricht, sagt die Hamburger Schauspielerin Sina Schulz. Sie spielt Amelie, die Hauptfigur, in dem reinen Solostück. Schulz hat Erfahrung mit der „großen Aufgabe“: „Es ist mein viertes Solo.“ Sie sei es gewohnt, einen Abend lang allein auf der Bühne zu stehen. „Aber es ist jedes Mal wieder superaufregend.“

Umso besser, wenn das Publikum dann richtig mitgeht. „Das pusht total.“ Musik signalisiert und unterstreicht dabei die jeweiligen Stimmungslagen der Hauptfigur. Und an Stimmungen mangelt es in „Herzsprung“ wahrlich nicht. 15 Songs sind in dem Stück zu hören, sagt Theaterschiff-Intendant Knut Schakinnis, der Regie führt.

