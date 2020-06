Tierheim: Der Mensch hat wieder Zeit für Hund und Katz’

Bremen Drei Monate musste das Bremer Tierheim in Findorff wegen der Corona-Pandemie schließen. Seit einigen Tagen ist es wieder geöffnet. Unterm Strich brachte die Ausnahmesituation auch Gutes: So wurden zwischen dem 1. März und dem 31. Mai 303 Tiere vermittelt – etwa doppelt so viele wie die 156 Vermittlungen im Vergleichszeitraum des Vorjahres, sagt Sprecherin Gaby Schwab.

Im Home-Office und ohne Urlaubsfahrt hätten die Interessenten viel Zeit gehabt, sich an ein neues Tier zu gewöhnen und die Gelegenheit beim Schopf gepackt, vermutet Schwab. Am häufigsten vermittelt wurden Katzen, gefolgt von Hunden und weiteren Kleintieren. Bei Exoten wie Bartagamen wirkte sich die ungewöhnliche Situation nicht aus. Es waren eher die kuscheligen Tiere gefragt. Der Coronavirus hat es geschafft: Das Tierheim hat Platz wie noch nie. Zur Zeit seien nur gut 300 Tiere da, so Schwab. „Sonst sind es zu dieser Zeit 500 bis 600 Tiere.“

Der Gang durch das Tierheim ist ungewohnt. Viele Zwinger sind leer. Nur 17 Hunde stehen zur Vermittlung – statt wie üblich 45 bis 50. Etwa 120 Katzen sind da, davon sind etwa 60 vermittelbar. Der Rest ist noch zu jung. Viele sehr junge Katzenmütter sind mit ihrem Nachwuchs dabei. Angesichts der Kastrationspflicht wundert das Schwab. Dennoch: Die insgesamt gute Lage freut sie. Die Sprecherin wünscht sich für jedes Tier ein Zuhause. „Am schönsten wäre ein leeres Tierheim“.

Einwilligung und Werberichtlinie Ja, ich möchte den täglichen NWZonline-Newsletter erhalten. Meine E-Mailadresse wird ausschließlich für den Versand des Newsletters verwendet. Ich kann diese Einwilligung jederzeit widerrufen, indem ich mich vom Newsletter abmelde (Hinweise zur Abmeldung sind in jeder E-Mail enthalten). Nähere Informationen zur Verarbeitung meiner Daten finde ich in der Datenschutzerklärung, die ich zur Kenntnis genommen habe. Schließen

NWZonline-Newsletter Jeden Nachmittag die wichtigsten regionalen Themen des Tages.

Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich dem Datenschutzhinweis zu. Jeden Nachmittag die wichtigsten regionalen Themen des Tages.

Telefonvermittlung gut

Sehr gute Erfahrungen habe das Haus während der aufgezwungenen Schließzeit mit der Vermittlung nach Terminabsprachen gemacht. So erfolgte der Erstkontakt zwischen Tieren und Interessenten nicht im Trubel der Besuchszeiten und nicht auf beiden Seiten der Zwingerabsperrung, was gelegentlich zu viel Gebell geführt habe, wenn viele Menschen vor den Käfigen standen. Die Interessenten, die erst den Steckbrief der Tiere im Internet lasen, trafen in Ruhe auf die neuen potenziellen Mitbewohner.

Hundepfleger Yannik Schäfer (26) beschreibt, wie dies idealerweise aussieht: „Es ist viel entspannter, wenn die Interessenten einen Termin mit der Hundetrainerin machen und diese und den Hund im Grünen treffen. Die Hunde benehmen sich da ganz anders.“ Schäfer und Schwab wünschen sich daher eine Fortsetzung der Telefonvermittlung. Diese findet aktuell wegen reduzierter Öffnungszeiten statt.

Die Corona-Krise brachte für die Hunde weitere Vorteile. „Wir haben das Hundetraining intensiviert“, sagt Schäfer. „Es wäre gut, wenn wir das beibehalten könnten. Man kann sich so intensiver mit den Problemen auseinandersetzen.“

Viele Kleinspenden

Auch die Unterstützer des Tierheims haben mit vielen Kleinspenden in der Corona-Krise geholfen, denn mit den Veranstaltungen sind auch die Einnahmen weggefallen. So brachte der Charity-Lauf im April sonst 4000 bis 5000 Euro Einnahmen, sagt Schwab. Der „Tag der offenen Tür“ im Juni – eine Veranstaltung, die jeweils bis zu 3 000 Besucher anlockt –, entfällt, soll aber nach Möglichkeit ab Herbst nachgeholt werden.