Bremen Die Bremer Feuerwehr wurde am Donnerstagmorgen in die Bahnhofsvorstadt zur Rettung einer Entenfamilie gerufen, nachdem sich eine Entenmutter den wohl denkbar schlechtesten Brutplatz ausgesucht hatte.

Ihre Entenkinder kamen auf einem Mauervorsprung zwischen zwei Balkonen im fünften Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses zur Welt. Sie liefen aufgeregt vor der Balkonbrüstung auf und ab, woraufhin der besorgte Mieter die Helfer alarmierte.

Über eine Drehleiter wurden die drei Küken gerettet, berichtet die Feuerwehr Bremen. Die Entenmutter konnte kein rechtes Vertrauen zu ihrem uniformierten Retter aufbauen und blieb in sicherem Abstand. Auf dem Boden angekommen wurden die Küken in einem Säckchen in Richtung Wallgraben getragen. „Durch ihren lautstarken Protest wusste die Entenmutter stets genau, wo sich ihre Kinder befinden“, schildern die Einsatzkräfte. In sicherem Abstand folgte sie dem Feuerwehrmann, „ein wahrhaft seltenes Bild“.

Am Wallgraben angekommen, wurden die Entenkinder in die Freiheit entlassen. Die gesamte Entenfamilie erholt sich nun von diesem aufregenden Start ins Leben.