Bremen Am Freitag und Samstag, 14. und 15. Februar, wird er gefeiert – der 35. Bremer Samba-Karneval.

• Wie ist das Motto?

Deutschlands größter Samba- und Maskenkarneval steigt dieses Mal „im Rausch der Liebe“. Janine Jaeggi, künstlerische Leiterin des Samba-Karnevals: „Die Welt braucht Empathie mehr denn je! Empathie im Privaten, zu den Mitmenschen, zum Klima. Und ,Rausch‘, weil es so stark wie möglich sein soll.“

• Wie geht es los?

Mit dem „Karneval der Kids“, der am 14. Februar im Bürgerhaus Weserterrassen um 16 Uhr anfängt. In der Zeit von 18 bis 20 Uhr folgt an dem Freitag dann das „Lichtertreiben“ in den Straßen des „Milchquartiers“ (Ostertor). Es ist die Ruhe vor dem Sturm – ohne Sambatrommelei ziehen Masken- und Stelzenfiguren durch die Gassen zwischen Goethe-Theater und Paulskloster. Lauter wird es ab 20 Uhr beim „Einheizen“ in verschiedenen Viertel-Clubs. Eintrittskarten für das „Einheizen“ kosten zwölf Euro.

• Was passiert auf

dem Marktplatz?

Der Marktplatz bietet am Samstag, 15. Februar, wieder die Bühne für das theatrale Herzstück des Samba-Karnevals. Die zum Motto passende Inszenierung beginnt um 12 Uhr. „Wir zeigen, wie sich die Liebe zurückzieht“, sagt Katrin Witte. Zuschauer werden gemeinsam mit den Akteuren singen. Dabei passiert so allerlei: „Wir arbeiten erstmals mit einem Kran. Es war gar nicht so einfach, eine Kranfirma zu finden, die Menschen transportiert“, sagt Witte.

Anschließend tanzen die Samba-Gruppen mit den in der Regel etwa 30 000 Zuschauern über die Domsheide in Richtung Ostertor.

• Wo ist das Finale?

Um 20 Uhr beginnt am Samba-Samstag der große Maskenball im Schlachthof. Karten dafür kosten 19 Euro. Es werden auch Stars der Samba-Szene erwartet, wie der brasilianische Samba-Guru Dudu Tucci, der aus Berlin anreist.

• Wie viele Gruppen

sind dabei?

Angemeldet haben sich 84 Gruppen mit 1 540 aktiven Teilnehmern, sagen die Organisatoren. Davon kommen 30 Gruppen mit gut 500 Teilnehmern aus Bremen und dem Umland (zum Beispiel aus Brinkum), acht Gruppen aus dem europäischen Ausland.

• Was kostet der Spaß?

Das Budget liegt bei 70 000 Euro, sagt Jaeggi. Institutionelle Förderung gibt es keine, nur Projektgelder – 35 000 Euro von der Wirtschaftsförderung, 15 000 Euro vom Kulturressort. Jaeggi: „Der Samba-Karneval ist mehr mit Liebe gemacht als mit Geld.“