Bremen Eine Trickbetrügerin hat sich in Bremen als Polizistin ausgegeben und mehrere Goldbarren von einer Seniorin gestohlen. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, hatte eine junge Frau die 84-Jährige vermeintlich von der Nummer 110 angerufen und sie über ihre Wertsachen ausgefragt. Die Seniorin vertraute der falschen Polizistin und gab an, Goldbarren zu besitzen.

Die Betrügerin holte das Gold in Form mehrerer Barren von rund 20 Gramm unter dem Vorwand, diese für Ermittlungen zu benötigen, am Freitagnachmittag gegen 13.30 Uhr bei der Seniorin ab. Kurz danach wurde die 84-Jährige misstrauisch und rief die Beamten. Über den Wert des gestohlenen Goldes machte die Polizei keine Angaben.

Die Täterin soll nach Polizeiangaben zwischen 20 und 25 Jahre alt und etwa 165 Zentimeter groß sein. Sie wird mit langen, blonden Haaren und als schlank beschrieben. Zur Tatzeit trug sie ein goldenes Nasenpiercing, hatte eine blaue Handtasche dabei und war dunkel gekleidet.

Zeugen werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 362-3888 zu melden.

In diesem Zusammenhang rät die Polizei Bremen: „Beenden Sie solche Anrufe sofort! Auch wenn sich die Geschichte äußert plausibel und wahrheitsgemäß anhört. Niemals ruft die Polizei bei Ihnen an und fragt nach Bankverbindungen oder Wertgegenständen im Haus. Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen, egal wer der Anrufer ist. Vertrauen Sie nicht einer auf dem Display ihres Telefons angezeigten Rufnummer. Es gibt Möglichkeiten, diese zu manipulieren. Beenden Sie das Gespräch selbst und rufen Sie die Polizei über den Zentralruf der Polizei 362-0 oder den Polizeinotruf 110 an.“