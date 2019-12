Bremen Trunkenheitsfahrt mit erheblichen Folgen: Eine 65-jährige Frau hat am Sonntagmorgen im Bremer Stadtteil Walle mit ihrem Honda mindestens zehn Autos beschädigt. Bei ihrer Fahrt durch die Elsflether Straße und Auf dem Pickkamp streifte sie laut Mitteilung der Polizei etliche am Straßenrand parkende Fahrzeuge. Die von Anwohnern alarmierte Polizei stellte die 65-Jährige kurz darauf in der Geestemünder Straße.

Nachdem sich die Fahrerin zunächst geweigert hatte, ihr Auto zu verlassen, kam sie der Aufforderung der Polizisten schließlich doch nach. Die Beamten stellten bei der Frau, die sich schwankend an ihrem Auto abstützen musste, starken Alkoholgeruch fest, wie die Polizei mitteilte.

Die 65-Jährige wurde zwecks Blutentnahme mit zur Wache genommen. Sie erwartet eine Strafanzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs. Den Sachschaden bezifferte die Polizei auf über 50.000 Euro.