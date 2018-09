Bremen Die Öffentlichkeitsfahndung nach einem Raub auf einen Getränkemarkt am 24. August 2018 in Bremen-Hemelingen hat zu einer erfolgreichen Identifizierung der vier gesuchten Personen geführt. Gegen zwei 18 und 20 Jahre alte Beschuldigte wurde Haftbefehl erlassen, teilte die Bremer Polizei am Mittwoch mit.

Gegen 19.30 Uhr betraten zwei der vier Beteiligten maskiert den Getränkemarkt in der Hastedter Heerstraße und bedrohten zwei Angestellte mit einer Schusswaffe und einem Schlagstock. Als ein Mitarbeiter die Kasse öffnete, schnappten sich die Täter die Geldscheine aus der Kassenlade. Anschließend flüchteten die zwei Männer zu Fuß aus dem Markt, der vermutlich vorher von zwei weiteren Personen, einer Frau und einem Mann ausgekundschaftet wurde.

Im Zuge der Ermittlungen fahndeten Staatsanwaltschaft und Polizei mit Fotos nach den Verdächtigen. Bereits kurz nach der Veröffentlichung stellte der 20-Jährige sich aufgrund des hohen Fahndungsdruckes der Polizei. Auch die drei weiteren Beteiligten konnten ermittelt und festgenommen werden. Gegen den 20-Jährigen und einen 18 Jahre alten Mann erließ das Amtsgericht Bremen auf Antrag der Staatsanwaltschaft Haftbefehle.