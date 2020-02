Bremen Drei unbekannte Frauen haben am Freitagabend in Bremen-Osterholz eine 95-Jährige in ihrer Wohnung ausgeraubt. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, klingelten die Räuberinnen an der Wohnungstür der Seniorin und drangen gewaltsam in die Wohnung ein, als diese die Tür einen Spalt breit öffnete.

Dabei fiel die 95 Jahre alte Frau hin. Sie wurde von einer der drei Frauen festgehalten, während die anderen beiden die Wohnung nach Bargeld durchsuchten. Anschließend halfen die Räuberinnen der Frau auf und flüchteten mit ihrer Beute. Die 95-Jährige blieb unverletzt.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und fragt: Wer hat Freitagabend in der Kölner Straße verdächtige Beobachtungen gemacht und kann Hinweise auf die Täterinnen geben?

Die Frauen wurden zwischen 20 und 30 Jahre alt beschrieben. Sie trugen dunkle Mäntel mit Fellkragen und hatten ein gepflegtes Erscheinungsbild. Eine Räuberin hatte dunkle Haare und einen dunklen Teint und sprach gebrochen Deutsch. Zeugenhinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter Tel. (0421) 3623888 entgegen.