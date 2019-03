Bremen Uschi Gerdes suchte nach dem Tod ihres Mannes eine für sie sinnvolle Tätigkeit. Eine, in die sie ihre Erfahrungen mit dem Leben und dem Abschiednehmen einbringen kann. „Ich wollte etwas tun, das lebenswichtig ist“, sagt sie. Uschi Gerdes hat diese Aufgabe als Ehrenamtliche auf der Palliativstation am Klinikum Links der Weser (LdW) gefunden. Inzwischen begleitet sie hier seit etwa zwei Jahren Patienten und Angehörige in einer schweren Zeit. Die Helfer gehören fest zum Team – und sie suchen Nachwuchs für diese schwere, aber wichtige Aufgabe.

Zwei bis drei Stunden in der Woche verbringt Uschi Gerdes auf der Palliativstation, backt gemeinsam mit Patienten, führt Gespräche und nimmt ihnen so ein wenig Last ab. Sie möchte ihre Tätigkeit auf keinen Fall missen. „Das ist so bereichernd für mich“, sagt sie. Das sieht auch Vera Zerwas so. Auch sie hat sich mit dem Sterben auseinandergesetzt und möchte nun anderen Menschen, die in dieser Situation befinden, zur Seite stehen. Neben ihrer psychotherapeutischen Ausbildung ist sie ein- bis zweimal pro Woche für die Patienten da, liest vor und bleibt auch mal ein paar Stunden am Bett sitzen.

20 Ehrenamtliche im Alter von 40 bis 80 Jahren sind zur Zeit auf der Palliativstation tätig, darunter auch sechs Männer. Doch Jutta von Krogh vom hauptamtlichen Team der Palliativstation, die die Arbeit aller Ehrenamtlichen koordiniert, wünscht sich weitere Unterstützer. „Interessierte können sich bei uns melden und werden zu einem persönlichen Gespräch eingeladen“, sagt sie. Danach folgen zwei Hospitationstermine. Stimmen dann alle dem zukünftigen Einsatz des Ehrenamtlichen zu, folgt vor Tätigkeitsbeginn zunächst ein externer Hospizkurs.

Über zwölf Betten verfügt die Palliativstation. Hier werden unheilbar kranke Erwachsene behandelt, gepflegt und therapiert. „Im Vordergrund steht dabei, den Betroffenen und ihren Angehörigen die letzte Zeit so angenehm wie möglich zu machen“, betont Stefanie Beckröge, Sprecherin der Klinik-Holding Gesundheit Nord. Beckröge: „Die Palliativstation ist kein Hospiz. Dennoch ist der Tod präsenter als an vielen anderen Orten.“