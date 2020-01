Bremen Aus vielen einzelnen Unternehmen soll eine große Bewegung im Kampf gegen den Plastikmüll entstehen: Das „Bündnis für Mehrweg“ stellte sich am Dienstag in der Bremer Handelskammer vor.

Als Messgröße für den wachsenden Ressourcenverbrauch werden gerne Einwegbecher genannt. 15 bis 20 Millionen im Jahr allein in Bremen, vornehmlich für Getränke wie den Kaffee to go – diese Zahl nannte gestern Umweltsenatorin Maike Schaefer (Grüne). Priorität müsse daher die Vermeidung haben.

Beispiele dafür gibt es einige: Da ist zum Beispiel das Konditorei-Café Stecker. Geschäftsführer Bernard Timphus verzichtet auf Einwegbecher und geht noch einen Schritt weiter: „Wer sagt: ,Ich brauche einen Kaffee‘, der braucht eine Pause“, sagte er. Soll heißen: Der Mensch solle statt mit Kaffee to go in der einen und Smartphone in der anderen Hand lieber eine kurze Pause im Café einlegen. Dann ver(sch)wende er keinen Einwegbecher und tue etwas für sich selbst.

Die Becherfrage stellt sich auch bei Werder Bremen. Dort sind bei den Heimspielen Tausende von Mehrwegbechern im Umlauf. Ein Manko bleibt: 17 bis 20 Spülvorgänge hält ein Becher aus. Man sei aber auf der „Suche nach Besserung“.

Für ihre Suche nach Besserung wurde die Bremer Initiative „Packbuddy“ ausgezeichnet – als „Projekt Nachhaltigkeit 2019“. Hier geht es darum, durch selbst mitgebrachte Behälter beim Einkauf oder in der Gastronomie weniger Müll zu produzieren. Den Angaben zufolge machen bereits 40 Restaurants und Imbisse in Bremen mit, zu erkennen an einem Siegel. „Wir freuen uns, dass wir mit dieser Auszeichnung mehr Reichweite erlangen“, sagte Initiator Andreas Hensinger.

Naturgemäß nichts mit Bechern zu tun hat die „Füllerei Findorff“, ein Unverpacktladen für Trockenlebensmittel und Hygieneartikel. Eröffnet wird am 1. Februar nicht nur in Sichtweite des Findorffmarkts (Ecke Herbststraße/Borgfelder Straße), sondern Inhaberin Nora Osler begreift den Laden auch als „Ergänzung“ zu ihm.

Das Naturkost-Kontor Bremen hat sich von Einweg-Behältern verabschiedet und verzichtet auf das Einwickeln der Rollcontainer mit Plastikfolie. Nun werden Kunststoffplatten an dem Rollwagen eingeklinkt, damit die Boxen nicht herunterfallen können.

Weit der Zeit voraus ist die Bremerhavener Deutsche See. Seit 2007 transportiert sie ihren Fisch statt in Styropor in wiederverwendbaren Kunststoffkisten. Und die Macher haben weitergedacht: 40 gefüllte Kisten passen auf eine Palette, sagte Wolfgang Zeitz. Beim Rücklauf der leeren Kisten sind es deren 250, weil sie ineinander passen. Das spart Treibstoff, Zeit und Geld.

Auch abseits vom Essen und Trinken gibt es Möglichkeiten: So berichtete Malermeister Thomas Kurzke, der Präses der Handwerkskammer, dass er sich eine Waschmaschine gekauft habe – für Farbrollen, die sonst nach einmaligem Gebrauch weggeworfen werden müssten.