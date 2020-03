Umwelt: Wolf soll in Huchting vier Schafe gerissen haben

Bremen Ein Wolf soll in der Nacht zu Sonntag in Huchting vier Lämmer einer am Deich der Varreler Bäke grasenden Schafsherde gerissen haben. Einige Spuren deuteten darauf hin, bestätigte am Montag auf Nachfrage der Sprecher des Umweltressorts, Jens Tittmann. Laut Polizei hatte ein Schäfer am Wochenende die Risse angezeigt.

Huchting grenzt direkt an die Gemeinde Stuhr im Landkreis Diepholz. Ein Landwirt meldete der Polizei zudem eine Wolfssichtung, und zwar am Rand von Delmenhorst, also ebenfalls in der Nähe von Huchting.

Die Schafsherde, sagt Tittmann, war mit einem ein Meter hohen Zaun und Gatter gesichert, aber nicht mit Elektrodraht. Indizien deuteten auf einen Wolf hin: Eins der vier gerissenen Lämmer sei verschleppt worden. Zudem habe eine Bremer Wolfsbeobachterin entsprechende Spuren gesichert.

Gewissheit soll nun eine DNA-Analyse bringen. Das Ergebnis werde in den nächsten Tagen erwartet. Dann wisse man auch, ob es sich um einen bereits bekannten Wolf handele oder nicht.

Tittmann rät allen Menschen, die einem Wolf begegnen, sich zunächst einmal ruhig zu verhalten und nicht wegzurennen.