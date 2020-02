Bremen Der Einsatz für mehr Nachhaltigkeit hat seine Tücken. Das hat jetzt das Studierendenwerk Bremen erfahren. Seit 2017 wird in den Cafeterien und Mensen in den öffentlichen Hochschulen des Landes Bremen ein Aufschlag von 20 Cent für jedes Heißgetränk im Einwegbecher erhoben. Das hat sich ausgezahlt, auf den ersten Blick zumindest: Die Maßnahme habe zu einer Reduktion der Einwegbecher um mehr als 80 Prozent (im Vergleich zum Basisjahr 2016) geführt. Aber in jenem Zeitraum sind auch doppelt so viele Porzellanbecher wie zuvor entwendet worden, sagt Maurice Mäschig, Referent für Kommunikation und Kultur beim Studentenwerk.

Tausende neue Becher

„Die regelmäßige Ersatzbeschaffung von Porzellanbechern, in der Größenordnung wie sie seit der Einführung des Mehrpreises für Einwegbecher notwendig ist, ist nicht sehr nachhaltig.“ Anders ausgedrückt: Die zusätzlichen Beschaffungskosten von 2500 bis 3000 Euro werden zwar durch den Einwegaufschlag ausgeglichen, aber der Becherklau konterkariert die Nachhaltigkeitsbestrebungen.

Zurück zu den Zahlen: Im Jahr 2016 wurden in den Mensen und Cafeterien an den Bremer Hochschulen 398 000 Einwegbecher ausgegeben. Im Jahr 2017, in dem ab Mai ein Aufschlag von 20 Cent erhoben wurde, waren es noch 243 000. Die Zahl sank 2018 auf 146 000 Einwegbecher und 2019 auf 67 000. „Gleichzeitig mussten zunehmend mehr Porzellanbecher nachbestellt werden, da diese aus den Cafeterien und Mensen mitgenommen und in relevanter Menge nicht wieder zurückgebracht werden“, heißt es. Mussten 2016 noch rund 2500 Porzellanbecher neu beschafft werden, stieg diese Zahl 2017 auf fast 6000. Zur Vorbereitung auf das erste vollständige Jahr mit Preisaufschlag auf Einwegbecher wurden im Jahr 2018 über 8300 Porzellanbecher neu beschafft. Im Jahr 2019 lag die Notwendigkeit der Neubeschaffung auf einem weiterhin hohen Wert von fast 6000 Bechern.

„Es freut uns, dass wir durch den Preisaufschlag für Einwegbecher einen weiteren Beitrag zu mehr Nachhaltigkeit leisten“, sagt Anke Grupe-Markschat, Leiterin der Hochschulgastronomie im Studentenwerk. Es sei durchaus ein Bestreben, grundsätzlich auf Einwegbecher zu verzichten. „In Anbetracht der bereits jetzt hohen Verlustrate und der dadurch notwendigen Neubeschaffung von jährlich mehreren tausend Porzellanbecher würde hierdurch aber ein anderes Nachhaltigkeitsproblem verstärkt werden.“

Aktionen ohne Erfolg

Plakataktionen und Aufrufe in den sozialen Netzwerken zum Zurückbringen der Porzellanbecher blieben laut Grupe-Markschat erfolglos. Ein Pfandsystem führe zu Mehraufwand beim Personal, für eine automatisierte Becherannahme fehlten die notwendigen Flächen. „Wie bei vielen Nachhaltigkeitsthemen setzen wir Anreize zu mehr Nachhaltigkeit, sind aber von verschiedenen Umständen betroffen, die wir nicht beeinflussen können. Erschwerend kommt hinzu, dass wir uns durch eigenständig umgesetzte und uns sehr wichtige Nachhaltigkeitsmaßnahmen selbst Wettbewerbsnachteile schaffen“, sagt Grupe-Markschat. Sie fordert politische Unterstützung und mehr Unterstützung durch die Hochschulen.

Als hochschulunabhängiger sozialer Dienstleister für die Studenten der öffentlichen Hochschulen im Lande Bremen betreibt das Studierendenwerk Bremen als Anstalt des öffentlichen Rechts neun Mensen und Cafeterien an den Hochschulstandorten, sowie eine Interimsmensa am Standort an der Hochschule für Künste.