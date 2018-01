New York/Berlin/Westerstede

Wichtigster Musikpreis Der Welt Grammy für einen Ammerländer

Der gebürtige Westersteder Martin Kistner (34) gewann in der Kategorie „Historisches Album“ einen der Preise. In den Händen halten durfte er die goldglänzende Trophäe in Form eines Grammophons aber zunächst nur für Fotos.