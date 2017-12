Bremen Spektakulärer Lasterunfall am Samstag auf der A1 bei Bremen: Ein Sattelzug kam um 11.45 Uhr zwischen dem Bremer Kreuz und der Anschlussstelle Uphusen/Mahndorf links von der Fahrbahn ab und prallte in die Mittelschutzplanke. Der Laster krachte auf die Seite, die Fahrerkabine ragte in die Luft.

Der 37-jährige Fahrer erlitt leichte Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Warum er von der Fahrbahn abkam, ist laut Autobahnpolizei Langwedel noch ungeklärt. Weitere Fahrzeuge waren am Unfall nicht beteiligt. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf 100.000 Euro.

Die A1 musste in Richtung Osnabrück voll gesperrt werden. Aufgrund der umfangreichen Bergungsarbeiten dauerte die Sperrung bis in die Abendstunden. Es entstand ein Stau von mehr als zehn Kilometern Länge.