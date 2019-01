Bremen Ein zehn Jahre alter Junge ist in Bremen von einem Auto erfasst und lebensgefährlich verletzt worden. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, war das Kind am aus einem gerade geparkten Auto ausgestiegen und vorne um das Fahrzeug gelaufen. Dann wollte der Junge die Straße überqueren und wurde von einem herannahenden Auto erfasst. Er wurde mehrere Meter durch die Luft geschleudert. Ein Rettungswagen brachte den Zehnjährigen nach dem Unglück am Dienstag ins Krankenhaus. Die Straße war nach dem Unfall für eineinhalb Stunden gesperrt.