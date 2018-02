Bremen Schwerer Unfall in der Nacht zu Samstag in Bremen: Ein erst 17-jähriger Fahrer ist gegen 2.30 Uhr frontal in ein entgegenkommendes Auto geprallt, nachdem er vor einer Polizeistreife fliehen wollte. Sieben Menschen sind dabei teils schwer verletzt worden, bei zwei Männern besteht Verdacht auf Lebensgefahr, teilt die Polizei mit.

Der Jugendliche war gegen 2.30 Uhr im Bereich der Neustadt unterwegs, als Beamten in einem Streifenwagen auf das Auto aufmerksam wurden. Noch bevor sie den jungen Fahrer zum Anhalten auffordern konnten, raste dieser in Richtung Woltmershausen davon. Nur wenige Hundert Meter weiter geriet der 17-Jährige in einer Kurve auf die Gegenfahrbahn und prallte frontal in ein Auto. Beide Fahrzeuge wurden total zerstört, teilt die Polizei mit. Beide Fahrer wurden eingeklemmt und mussten von Rettungskräften befreit werden.

Im Auto des 17-Jährigen saßen ein weiterer 17-Jähriger auf dem Beifahrersitz und ein zwölfjähriger Junge auf dem Rücksitz, alle drei wurden schwer verletzt. In dem anderen Auto saßen drei 19-Jährige und ein 21-Jähriger. Bei dem 19-jährigen Fahrer und dem 21-Jährigen sind die Verletzungen so schwer, dass Verdacht auf Lebensgefahr besteht, teilt die Polizei mit. Die beiden anderen 19-Jährigen erlitten weniger schwere Verletzungen.

Rettungskräfte waren mit insgesamt zehn Fahrzeugen im Großeinsatz. Der 17-jährige Fahrer hatte keinen Führerschein, außerdem stellte die Polizei fest, dass er unter Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Das Auto soll einem Verwandten gehören, teilt die Polizei mit.