Bremen Ein 19-jähriger ist am frühen Samstagmorgen in Findorff (Bremen) mit dem Auto seiner Eltern gegen fünf Fahrzeuge und ein Treppengeländer. Anschließend versuchte der unter Alkoholeinfluss stehende Mann zu flüchten. Dabei kam er jedoch nicht weit.

Gegen 6 Uhr wachten einige Anwohner der Starnberger Straße aufgrund von Lärm auf. Bei dem Blick aus dem Fenster sahen sie diverse kaputte Fahrzeuge sowie einen flüchtenden jungen Mann. Offensichtlich kam der 19-Jährige gerade von einer Feier, als er in den roten Opel seiner Eltern stieg. Er fuhr vom rechten Fahrbahnrand los und touchierte zunächst auf der gegenüberliegenden Seite einen VW, einen Renault sowie einen Smart. Von hier aus fuhr der Mann wieder auf die rechte Seite, wo er gegen einen Volvo und einen BMW fuhr. Zum Stehen kam er letztendlich an einem Treppengeländer eines Mehrfamilienhauses, meldete die Polizei am Montag.

Zwei Zeugen beobachteten, wie der Unfallfahrer ausstieg und davon rannte. Einsatzkräfte stellten den Flüchtenden nur wenige Minuten später in der näheren Umgebung. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,1 Promille. Der Bremer teilte den Polizisten auch direkt mit, dass er keinen Führerschein besitzt.

Gegen den Mann wurden mehrere Strafanzeigen gefertigt. Unter anderem wegen Gefährdung des Straßenverkehrs.