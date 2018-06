Bremen Ein 70 Jahre alter Imker ist am Samstag in Bremen an den Folgen mehrerer Bienenstiche gestorben. Wie die Polizei am Montagvormittag mitteilte, erlitt der Mann eine allergische Reaktion und verstarb noch vor Ort.

Nach Angaben von Polizeisprecher Nils Matthiesen wollte der Mann seine Insekten ohne Schutzkleidung kontrollieren. Beim Öffnen des Bienenstocks stellte der 70-Jährige fest, dass die Tiere „äußerst aggressiv seien" und forderte seine Frau auf, im Auto Schutz zu suchen. „Als der Imker den Deckel wieder schließen wollte, wurde er mehrfach gestochen und erlitt daraufhin einen allergischen Schock“, erklärt Matthiesen den Vorfall. Eine Notärztin habe nur noch den Tod des Mannes feststellen können. Warum der Imker keinen Schutzanzug trug, ist unklar.

Die Polizei weist in diesen Zusammenhang darauf hin, dass es in der Sommerzeit vermehrt zu Bienenstichen kommen kann. Daher empfiehlt Nils Matthiesen ärztliche Untersuchungen um zu klären, ob Allergien vorliegen.

