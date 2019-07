Bremen Eine 56 Jahre alte Motorradfahrerin verletzte sich am Samstagnachmittag in Bremen-Neustadtschwer, als sie auf der Neuenlander Straße stürzte. Ersthelfer versorgten die Frau bis zum Eintreffen von Rettungskräften. Anschließend wurde sie zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Gegen 15.45 Uhr fuhr die Kradfahrerin laut Polizei mit ihrer Yamaha auf der Neuenlander Straße stadteinwärts. Beim Abbiegen nach links in Richtung Bundesstraße 6 verlor die Frau die Kontrolle über das Krad. Sie stieß mit dem Motorrad zunächst gegen einen Bordstein und kollidierte anschließend mit einem Laternenmast. Die Motorradfahrerin stürzte und verletzte sich dabei schwer. Unbeteiligte leisteten sofort Erste Hilfe. Die 56-Jährige musste nach der notärztlichen Behandlung in eine Klinik gebracht werden.

Die Neuenlander Straße wurde zwischen Hohentorsheerstraße und Langemarckstraße gesperrt. Dadurch kam es kurzfristig zu Verkehrsbehinderungen.