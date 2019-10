Bremen Mehr als 40 Jahre im Geschäft und ein Ende ist noch lange nicht in Sicht. Im Gegenteil. Circus Roncalli gastiert mit seinem neuen Programm „Storyteller – Gestern. Heute. Morgen.“ ab 20. November auf der Bremer Bürgerweide. Statt nur auf Nostalgie setzt Zirkusgründer Bernhard Paul auf Visionen.

Keine lebenden Tiere. Kein Plastik. Veganes und vegetarisches Essen. „Alles zeitgemäß“, fasst Zirkus-Chef Bernhard Paul zusammen. „Drei Jahre vor Greta“ hätten er und sein Team Ideen gesammelt, Entwürfe über den Haufen geworfen, neu gedacht und letztlich einen „Sprung in die Zukunft“ gewagt.

Glaubt man den Zahlen, die Paul nennt, könnten mit Ende der Vorstellung in Bremen Mitte Dezember mehr als eine Million Menschen das Programm gesehen haben. Bisher liegen die verkauften Karten bei rund 850 000 Stück. Als erster Zirkus weltweit setze Roncalli in seiner neuen Show statt auf lebende Tiere auf Hologramme. Elefanten, Pferde, Fische, aber auch Heißluftballons entstehen mittels elf Videobeamern und mehr als einer Million angestrahlten Goldpartikeln in der Manege. Früher, vor rund 30 Jahren, seien die Besucher vor allem wegen der Tiere gekommen, erinnert sich Bernhard Paul. Heute sei es genau andersrum. „Tiere sind nicht mehr ausschlaggebend, kein Muss mehr.“ Es sei einer der Gründe für den Verzicht auf die vierbeinigen Artisten.

Zirkus-Chef Bernhard Paul will aber auch zeigen, wo der Zirkus von morgen stehen könnte. Klar, Clowns werde es weiterhin in seiner Show geben. Auch „Spitzenakrobatik“ wolle man zeigen. Doch wie dem Programm-Beinamen „Gestern. Heute. Morgen.“ zu entnehmen sei, müsse man auch mit der Zeit gehen. Konkret äußert sich das unter anderem in der Darbietung von „Ulik Robotic“. Die Mischung aus Poledance und einem umfunktionierten Roboter aus der Automobilindustrie zeige, was heute möglich sei. Neue Wege zu gehen, davon könne die ganze Zirkuswelt profitieren, so Paul. Doch der Chef und sein aus 29 Nationen bestehendes Team wollen sich auch auf die Ursprünge des Zirkus besinnen. So soll das neue Programm die Historie der Manegenwelt zeigen – erzählt von zahlreichen Clowns. Seit 2005 gehört Weißclown Gensi zur Truppe, ihm an die Seite gestellt sind Paolo Carillo und Pauls Neuentdeckung „Chistirrin“, den der Zirkus-Chef „vom Rohdiamanten zum Diamant“ geschliffen habe.

Wie moderner Zirkus funktionieren kann, zeigt auch das Engagement von Robert Wicke, der bereits 2017 das Bremer Publikum mit seinem Beatboxing faszinierte. Waghalsig, mutig und ästhetisch präsentiert sich nicht nur das Duo um Pauls älteste Tochter Vivian Paul und Natalia Rossi, auch die Equilibristik-Performance von Zhenyu Li soll es in sich haben, verspricht der Zirkusdirektor. Zu Altbewährtem und Zukunftsaussichten gesellt sich das „Roncalli Royal Orchestra“ um Komponist Georg Pommer. Seit 35 Jahren spielt der Pianist Pommer für Roncalli. Ideen und Lust an der Manege seien ihm dennoch nie verloren vergangen, sagt Bernhard Paul.

Der Zirkuschef fasst das neue Programm so zusammen: „Es ist eine Mischung aus Liebgewonnenem und der Zukunft.“ Für die folgenden Programme, an denen bereits gearbeitet werde, sei „einiges in der Pipeline“. „Wir sind noch lange nicht am Ende der Entwicklung.“