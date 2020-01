Bremen Sie kommen unter anderem aus Kasachstan, Brasilien, den Niederlanden und Polen – und haben vor allem eines im Sinn: rund 10 000 Besuchern ordentlich einzuheizen. Die dritte Auflage der Musikschau „Bremen Tattoo” stattet der Hansestadt am Samstag und Sonntag, 18. und 19. Januar, einen Besuch ab. Mit im Gepäck: rund 700 Musiker aus zehn Nationen.

13 verschiedene Musikgruppen haben die Veranstalter von der Gesellschaft „Musikparade” aus Oldenburg für die Show gewinnen können. Und das Programm könnte kaum breiter aufgestellt sein. Von Jazz bis Klassik, von Filmmusik bis Musicals und von Evergreens bis zu aktueller Pop- und Rockmusik – die Organisatoren versprechen einen bunten Abend. Und das nicht nur fürs Auge. Abgerundet wird das Programm, das in abgewandelter Form zum dritten Mal in Bremen aufgeführt wird, durch Chor- und Folklore-Einlagen und exotische Blasmusik.

Nachdem die musikalische Vorgängerveranstaltung „Musikschau der Nationen”, organisiert durch den Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge, 2017 zum 53. und letzten Mal aufgeführt wurde, übernahmen die Macher aus Oldenburg das Zepter. Und geht es nach den Zahlen, machen sie dies durchaus mit Erfolg. 100 000 Besucher, so die Veranstalter, strömen jährlich zu den Shows. In Bremen werden zu insgesamt drei Auftritten etwa 10 000 Zuschauer erwartet. Im vergangenen Jahr kamen etwa 8600 Menschen in die Bremer Stadthalle.

Unter anderem mit dabei in diesem Jahr: Der „Original Marinechor Blaue Jungs” aus Bremerhaven, der nach eigenen Angaben neben Seemannsliedern und Shanties auch Evergreens, Volkslieder und Popsongs im Repertoire hat. Weiterer deutscher Vertreter: der „Musikcorps Ufhausen” aus Hessen. Doch „Bremen Tattoo” wäre nicht „Bremen Tattoo”, ginge es nicht international zu. Neben dem polnischen „Polizeiorchester Warschau” kommt auch die österreichische „Trachtenmusikkapelle Oberwang” in den hohen Norden, um hier ihr 160-jähriges Bestehen mit Fans aus nah und fern zu feiern. Auch Bands aus China und Brasilien gesellen sich dazu.