Bremen 50 Jahre Airbus in Bremen: Das Werk am Flughafen feierte das mit einem Open Air in der Mittagszeit und Speis und Trank. Stargast war der Bremer Soulsänger Flo Mega mit seiner Band „KBCS“. Er begrüßte die Airbus-Mitarbeiter passend: „Wollen wir zusammen abheben?“

Soul auf Deutsch mit funkigen Elementen, der wilde Tanz von Flo Mega, das alles sorgte vor der Bühne für ordentlich Stimmung. Er teilte auch persönliche Erfahrungen mit, etwa mit einer Textskizze zum Thema: „Im Flughafen begegnen sich Menschen auf Augenhöhe. Es riecht nach Parfüm. Menschen kommen und gehen, sitzen auf Stühlen.“ Ein hierarchieloser Ort, anders als im Bahnhof, einem „Ort für verlorene Seelen“.

Eine lange Partymeile erstreckte sich auf dem Airbus-Gelände in Bremen. 20 große Zelte mit Grillgut und mehr, mit alkoholfreiem Bier und anderen Kaltgetränken. Darin ackerten die Führungskräfte zusammen mit dem Kantinen-Personal. 3000 feiernde Airbus-Mitarbeiter waren zu versorgen.

Hassan Chraibi (31), im Bereich „Plant Programmes“ mit der Leistung der Werke und mit Projektplanung beschäftigt, stand hinterm Getränketresen, die Bühne direkt im Blick. „Ich habe den besten Platz ergattert“, sagte der Master of Business-Administration, seit einem Jahr bei Airbus. Auch nach dem Ansturm war er noch fit und munter. Eine Frau aus dem Kantinen-Personal sagte: „Er macht das klasse.“

Christian Claußen aus der IT hielt sich im Bühnenbereich auf, wo viel los ist. Der 62-Jährige arbeitet bereits seit 40 Jahren am Bremer Standort, hat viel von dessen Geschichte miterlebt. „Ich habe mit Lochkarten angefangen“, sagt er. Am Anfang hätten Personal- und Logistikdaten im Vordergrund gestanden.

Dann sei es auch in Richtung Produktion gegangen. „Heute geht es darum, dass Mensch und Roboter Hand in Hand arbeiten. Es gibt bereits intelligente Handschuhe, mit denen man unter anderem Temperatur messen kann.“ Die Entwicklung gehe sehr schnell. Er erlebe gerade die spannendste Zeit in seinem Berufsleben. Nach der Feier warteten noch drei Telefonkonferenzen auf ihn.

Hendrik Freese amüsierte sich auf der Partymeile. „Flo Mega ist immer gut“, sagte er. „Es ist interessant, weil hier so viele Kollegen sind. Jetzt sieht man erst mal, wie viele Leute hier arbeiten.“ Der 33-Jährige ist Ingenieur und im Bereich Fertigungstechnik tätig.

Auch das Management- Team eroberte auf der Feier die Bühne und macht ein Selfie mit dem Publikum im Rücken. Standortleiterin Imke Langhorst ging in ihrer Rede zurück ins Jahr 1969, dem Jahr der Mondlandung und der Einigung Deutschlands und Frankreichs darauf, den Airbus A 300 zu produzieren. „Es gibt kaum ein Airbus-Projekt, an dem der Standort Bremen nicht beteiligt war“, sagte sie und dankte den vielen Mitarbeitern: „Ihrem Engagement und Pioniergeist verdanken wir, dass sich Fliegen vom exklusiven Reisemittel für wenige zum Angebot für alle entwickelt hat.“

Hans Georg Tschupke, Abteilungsleiter Industrie, Innovation, Digitalisierung beim Senator für Wirtschaft, Arbeit und Häfen lobte: „Airbus ist die Erfolgsgeschichte Europas.“ Was hier gebaut werde, sei Inbegriff der modernen Gesellschaft.