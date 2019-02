Bremen Die Bremer Projektentwickler von Justus Grosse haben Großes vor mit dem sogenannten Tabak-Quartier. „Hier entsteht ein eigener Stadtteil im Stadtteil“, heißt es, in deren Verwirklichung in den kommenden Jahren etwa 240 Millionen Euro investiert werden.

Noch wirkt das Brinkmann-Gelände an der Hermann-Ritter-Straße in Woltmershausen so, wie es nach dem endgültigen Aus der Tabakproduktion 2014 verlassen wurde. Riesige Produktionshallen auf dem etwa 15 Hektar großen Gelände rund um das frühere Heizwerk stehen leer. An einigen Schaltkästen haften noch große Aufkleber, die verraten, was einst hier gefertigt wurde.

Doch wer genau hinschaut, merkt: Hier hat sich bereits einiges getan. Mit dem ersten Bauabschnitt wurde bereits begonnen. Anfang 2020, so der Plan, soll die kreative Szene Bremens eine neue Heimat finden. „Die Fabrik“ – so nennt sich das Projekt, welches auf rund 10 000 Quadratmetern entsteht. Etwa 80 Lofts und Büroräume in drei verschiedenen Größen wollen die Projektentwickler anbieten. 70, 140 und 210 Quadratmeter sind die einzelnen Räume groß. Dazu kommen Küchenzeile und Sanitärbereich.

Erste Räume seien bereits fest vermietet, andere reserviert, berichtet Marco Backermann, Prokurist bei Justus Grosse. Zwei Interessenten seien sogar an Flächen von bis zu 1500 Quadratmetern interessiert. Für die Projektentwickler kein Problem, so Backermann. „Wir sind da sehr flexibel.“ Trockenbauwände machen es möglich, die Büroräume mit einer Deckenhöhe von vier Metern nach individuellen Vorstellungen zu gestalten.

20 Millionen Euro investiert das Unternehmen nach eigenen Angaben in „Die Fabrik“, in die Umgestaltung des gesamten Areals von etwa 15 Hektar fließen rund 240 Millionen. Der rustikale Holzdielenboden soll erhalten bleiben. Geplant sind in jeder Etage Foyerzonen, die nach bestimmten Themen gestaltet werden. „Wir wollen so eine offene Atmosphäre schaffen und möglichst alle Gruppen von Interessenten ansprechen“, sagt Backermann, der anfügt: „Wir sind uns sicher, dass wir das Richtige tun.“

Höhepunkt des aktuell umgestalteten Areals und „Mittelpunkt, um den sich später alles sammelt“, soll aber das ehemalige Heizwerk werden. Rund um die großen Kessel, alten Rohrsysteme und Schaltkästen soll ein Kulturzentrum mit Gastronomie entstehen. Um den Ort zu etwas Besonderem werden zu lassen, versuche man, die alte Bausubstanz möglichst vollständig zu erhalten, erklärt Backermann.

Direkt nebenan, ebenfalls im Zentrum des Areals, könnte nach den Vorstellungen der Projektentwickler ein „Boardinghouse“ entstehen. 80 Zimmer soll das Hotel, in dem „Wohnen auf Zeit“ vorgesehen ist, beherbergen. Damit wolle man speziell Geschäftsleute, aber auch Handwerker, die auf dem Gelände beschäftigt sind, ansprechen.

„Fabrik“, Heizwerk und Co. sind Teil des städtebaulichen Entwicklungsplans „Vorderes Woltmershausen“, das insgesamt eine Arealgröße von etwa 55 Hektar umfasst. Auf Grundlage eines Masterplans, der aktuell entwickelt wird, soll die weitere Nutzung des Gebietes ausgelotet werden. Angedacht sind laut Backermann auch Gewerbeflächen und ein Gelände mit bis zu 1200 Wohneinheiten.