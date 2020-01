Bremen /Vegesack Am Dienstagnachmittag bemerkten Zivilbeamte der Bremer Polizei zwei verdächtige Personen in der Vegesacker Fußgängerzone. Laut Polizei suchen die 21 und 22 Jahre alten Männer Geschäfte von Goldankäufern auf, um dort Goldschmuck zu verkaufen. Die Beamten kontrollierten die beiden und konnten den Schmuck einem Einbruch in Vegesack zuordnen.

Bei einer anschließenden Wohnungsdurchsuchung wurden zahlreiche hochwertige Schmuckstücke im Wert von mehreren tausend Euro, Bargeld und Drogen gefunden. Auch ein Springmesser und ein gestohlenes Rennrad wurden beschlagnahmt. Die Tatverdächtigen wurden vorläufig festgenommen. Derzeit werde geprüft, ob sie für Einbrüche im Stadtteil verantwortlich sind, so die Polizei.

Die Polizei Bremen veröffentlicht jede Woche eine Übersicht über die aktuellen Einbrüche in Bremen unter www.polizei.bremen.de. Die Karte wurde am Mittwoch aktualisiert und zeigt, in welchen Gebieten in Wohnhäuser und Wohnungen eingebrochen wurde.