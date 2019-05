Bremen In diesem Jahr kommt der Matjes auf dem Lastenrad zur Eröffnung der Matjes-Saison in Bremen. Wann? Am Mittwoch, 12. Juni, auf dem Domshof, gleich neben dem Wochenmarkt. „Moin, Moin, Matjes!“, organisiert von Messe und Großmarkt Bremen, feiert den Matjes als traditionelles und als modern gestaltetes Essen.

Die Veranstaltung ist Nachfolger der „Tour de Matjes“, die 36 Jahre lang vom Förderkreis des Bremer Fischfachhandels um den mittlerweile 78 Jahre alten Fischhändler Peter Koch-Bodes organisiert wurde. Das bunte Treiben fand zum Teil an der Schlachte statt, der Matjes kam per Schiff. „Wir wollen die Tradition erhalten und zugleich angemessen modernisieren“, sagt Andrea Rohde von der Messe Bremen.

Die vier Fässer mit holländischem Matjes auf dem Lastenrad werden vom Team der temporären Hafenbar „Golden City“ mit Hafenschlagern begleitet. Fässer und Musiker treffen am 12. Juni gegen 11 Uhr ein. Am Vortag beginnt die Matjes-Saison in Holland und damit die Lieferung nach Deutschland, dem größten Abnehmer für holländischen Matjes. Dieser wird als ganzes Stück in eine Salzlake gelegt und setzt dort ein Enzym frei, das der Matjesreifung dient. Deutscher Matjes reift dagegen als Filet. Einige Stände werden bei dem Fest auf dem Domshof eine Auswahl aus den vielfältigen Matjes-Gerichten anbieten. „Ein traditionelles Gericht neben dem Fischbrötchen ist Matjes mit grünen Bohnen und Speckstippe“, sagt Fischhändlerin und Fischsommelière Petra Koch-Bodes (41), Tochter von „Fisch-Papst“ Peter Koch-Bodes. „Ein modernes Gericht wird Matjes mit Rhabarber.“ Wie dieses Gericht genau aussehen wird, sei aber noch nicht klar.

Ebenfalls vertreten sein werden Matjes-Tacos und Matjes-Sushi. Laut Statistik werde Matjes eher von Älteren gegessen, sagte Rohde. „Die Entdeckung, dass es mehr als Backfisch gibt, kommt meist mit 40plus“,sagt Koch-Bodes scherzhaft. Die modernen Gerichte sollen Jüngere für Matjes interessieren.

Auf dem Fest tritt Fernsehmoderator Yared Dibaba auf, bekannt für sein perfektes Platt. Er wird Matthias Keller vom Hamburger Fischinformationszentrum zu Matjes-Fakten befragen. Danach gibt es ein Quiz. „Wer gut zuhört, kann Matjes gewinnen“, sagt Kai Wätjen, vom Organisationsteam der Messe Bremen. Die Menge soll für eine private Party reichen. Zudem ist eine Verköstigung auf dem Domshof geplant, begleitet vom Bundesvorsitzenden des Fischfachhandels und Fischsommelier Patrick Schälte.

„Moin, Moin, Matjes!“ findet am Mittwoch, 12. Juni, von 8 bis 14 Uhr auf dem Domshof statt.

Mehr Infos unter www.moin-moin-matjes.de