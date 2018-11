Bremen „She’s a maniac.“ Das muss man ihr lassen. Hannah Leser spielt die junge Alex Owens als wunderschöne Furie des Tanzes. „Flashdance – Das Musical“, eine farbenfrohe und moderne Interpretation des Tanzfilms von 1983 im Musical-Genre, sorgte bei der Premiere im Metropol-Theater am Richtweg für Begeisterung. Mehr als zwei Stunden voller Stimmung und Tanz vergingen im fast ausverkauften Saal wie im Fluge.

Die junge Alex Owens hat den Tanz im Blut und träumt von einer Karriere. Doch ihr Geld verdient sie als Schweißerin in einer Fabrik und als Tänzerin in einer Bar. Unterricht hatte sie nie. Ihr Fabrik-Chef Nick Hurley (Sasha Di Capri) will die fitte Schweißerin kennenlernen, blitzt aber ab. Schließlich kommen die beiden sich doch nahe, wobei sie zusammen tanzen und ein Duett singen.

Gleich drei Sängerinnen leihen Alex Owens bei „Maniac“ ihre Stimme. Wie in der filmischen Vorlage arbeitet die Hauptdarstellerin dazu hart. Sie ist auch auf der Leinwand im Hintergrund zu sehen. Die Bildgestaltung ist an die Szenerie des Films angelehnt. Schnelligkeit und Virtuosität im Nahformat.

Davor sieht man Alex sich wild drehen. Sie macht zudem viele elegante Bewegungen auf dem Boden. Es wird heller auf der Bühne – Das Ensemble tanzt mit und erweitert das Geschehen um Gruppenchoreographien. Die Leinwand zeigt das aus der Vogelperspektive. So erscheint eine Kreisformation noch aus einem zweiten Blickwinkel. „Maniac“ macht Stimmung und die Zuschauer danken mit lautem Szenenapplaus.

Beim Duett zeigt Di Capri echte Stimmgewalt. Hurley sorgt dafür, dass Owens sich einen Traum erfüllen kann: Drei Minuten Vortanzen an der Shipley-Tanzakademie. Sein Eingreifen sorgt aber für Ärger. Hilfe kriegt Alex von Henna, einer skurrilen alten Dame, frech und schrullig in Szene gesetzt von Regina Venus. Sie ist gebrechlich und wird von einer Krankenschwester gepflegt, während sie noch unterrichtet.

Dennoch bewahrt sie sich einen Funken Hoffnung und singt aufmunternd: „Eins zu einer Million, alles kann noch möglich sein. Voller Hoffnung und naiv, nehm‘ ich die Pillen, die ich krieg‘.“

Auch die berühmte Tanzszene zum Schluss ist dem Film nachempfunden. Den Einstieg verpatzt Alex. Danach wird es echt virtuos und etwas frecher als im Original. Tänzelt vor und auf ihrem Pult, springt ab, ein echtes Energiebündel. Auch die neuen Songs im Musical können sich hören lassen und kehren des Innerste der Rollen nach außen. Gunda (50) aus Sande: „Es war super. Die Schauspieler haben es toll gemacht.“

• Weitere Aufführungen: Freitag 20 Uhr, Samstag 15 und 20 Uhr, Sonntag 14 und 19 Uhr. Eintritt: 35 bis 90 Euro.