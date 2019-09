Bremen Anke Wehmeyer aus Syke betrachtet ihren Stand im Kunsthandwerkerbereich der „Hanse-Life“ und blickt zufrieden auf die Exponate: Kerzen in etlichen Formen, in Farbwelten arrangiert. Die Messe kann beginnen! Und das macht sie ja auch – am heutigen Sonnabend öffnet die Verbrauchermesse in den Hallen auf der Bürgerweide in Bremen ihre Tore.

Anke Wehmeyer bietet Kerzen aus Stearin an. „Ein Naturprodukt“, sagt sie. „Diese Kerzen können nicht rußen.“ Lange Brenndauer, biologisch abbaubar – Stearin ist ein „pflanzlicher, nachwachsender Rohstoff“, so die Sykerin weiter. Das Kerzengießen ist eigentlich ein Hobby für sie. Längst aber stellt sie immer wieder auf Kunsthandwerkermärkten aus – und kümmert sich auch um den entsprechenden Bereich auf der „Hanse-Life“.

Ein paar Hallen weiter steht Lana Berendt aus Selsingen am Stand von „Lana Lace“ und arrangiert Brautkleider. Der Kleiderständer ist voll von den Träumen in Weiß – Auswahl gehört schließlich dazu auf einer Messe. „Lana Lace“ ist in Halle 7 zu finden, das ist bei der „Hanse-Life“ der Ort für wechselnde Ausstellungen. Am ersten Messewochenende ist hier der Platz für die die „Trau-Zeit“ – die Messe für angehende Brautpaare, Trauzeugen und Angehörige.

Was aber ist eigentlich das Wichtigste bei einem Brautkleid? Expertin Berendt muss da gar nicht lange überlegen, die Antwort kommt sofort: „Dass es den Typ der Braut unterstreicht.“ Angesagt sind im Moment „viel fließende Stoffe“, gern in Kombination mit ein bisschen Spitze. Insgesamt sei der Look wieder „ein bisschen natürlicher“.

Natur ist auf der „Hanse-Life“ auch ein großes Thema. Nicht zuletzt auf dem Themenfeld Lebensmittel und Ernährung. Landwirtschaftliche Betriebe und regionale Produzenten präsentieren sich und ihre Erzeugnisse. Viele regionale Spezialitäten finden sich in Halle 3.