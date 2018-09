Bremen Mit einem Phantombild fahnden Bremer Polizei und Staatsanwaltschaft nach einem Mann, der verdächtigt wird, in Bremen-Osterholz eine 33-jährige Frau sexuell missbraucht zu haben. Die Frau war am vergangenen Donnerstag, 13. September, gegen 6.50 Uhr im Park einer Klinik von einem unbekannten Mann zunächst angesprochen und anschließend in einem nahegelegenen Gebüsch vergewaltigt worden.

Der etwa 1,60-Meter große Mann soll zwischen 30 und 40 Jahren alt gewesen sein. Laut der Beschreibung des Opfers hatte der mutmaßliche Sexualstraftäter dunkle, kurze Haare, einen dunklen Drei-Tage-Bart sowie eine athletischen Figur mit einem muskulösen Oberkörper. Im Bereich des linken Unterkieferknochens hatte er ein auffälliges Muttermal. Bei der Tat trug er eine blaue Trainingshose der Marke Adidas und vermutlich keine Schuhe. Der Tatverdächtige soll insgesamt ein sehr ungepflegtes Erscheinungsbild haben.

Die Polizei fragt, wem dieser Mann bekannt vorkommt und Hinweise zu seinem Aufenthaltsort machen kann. Zeugen werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 0421/362-3888 zu melden.