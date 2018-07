Bremen Eier aus Freilandhaltung und Fliederbeerblüten-Fruchtaufstrich ganz oben, in den Reihen darunter Knoblauch-Basilikum- und Bockshornkleekäse, Hackfleisch-Soße, Kartoffelchips und Makkaroni: Hierbei handelt es sich nicht um einen Auszug aus dem Supermarkt-Sortiment, sondern um den Inhalt einer „Erntebox“ Dieser Hofladenautomat steht nicht etwa auf dem Land, sondern mitten in der Bremer City: auf dem Stadtwerder zwischen Weser und Kleiner Weser.

Das Konzept zur „Erntebox“ stammt von Ben Kohz (22) und Jonas Meder (24). Kohz hat Politik studiert und lange im Marketing gearbeitet, sein Partner ist Wirtschaftsinformatiker. Die Grundidee der „Erntebox“: Sie bringt Landwirte, die einen fairen Preis für ihre Produkte erzielen möchten, und Kunden in der Stadt zusammen, die frische Lebensmittel vom Bauern aus der Region suchen. Landwirte erwerben die gekühlten und umgerüsteten Automaten und stellen Produkte auf ihrem Hof zur Abholung bereit.

Die „Erntebox“, so auch der Name des Start-ups, sei Dienstleister, übernehme das Marketing und den Service. Soll heißen: Mitarbeiter holen die Produkte vom Bauernhof ab und befüllen die Automaten in der Stadt. Auch die logistische Produktplanung sowie die Wartung der Hofladen-Automaten übernehme „Erntebox“. Kohz erklärt die „Win-Win-Situation“: „Wir haben wenig Erfahrung in der Tierhaltung, die Landwirte nicht im Marketing. Und sie würden es vom Arbeitsaufwand her kaum schaffen.“ Eine Umsatzpauschale von etwa zehn Prozent verbleibe bei der „Erntebox“. Diese Art des Direktverkaufes von frischen Produkten in der Stadt sei einzigartig, so Jungunternehmer Kohz.

Das Angebot soll wachsen, ebenso die Anzahl der Produzenten. Neben Bremen sollen „Ernteboxen“ etwa in Oldenburg und – mittelfristig – unter anderem München hinzukommen.

Im Web unter www.erntebox.de