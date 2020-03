Verkehr: Abriss des Betriebshofs in Gröpelingen hat begonnen

Bremen Ein Bagger reißt ein Stück Dach aus einer Halle am Betriebshof Gröpelingen der Bremer Straßenbahn AG (BSAG). Von der Seite sprühen Arbeiter Wasser auf das Geschehen, damit sich nicht so viel Staub bildet. Der Rückbau der 1926 errichteten Betriebshallen mit 6400 Quadratmetern Fläche ist im vollen Gange. Die Werkstatthalle ist bereits abgerissen.

Bis 2023 soll hier ein neues Depot der BSAG entstehen. Die alten Hallen erfüllen die heutigen Anforderungen nicht mehr, wie es heißt. Die kommende Bahngeneration ist zu breit für sie. Ein neuer Umsteigebereich soll übersichtlicher sein als der aktuelle und mit kürzeren Wegen beim Umsteigen von Bus auf Bahn. Alles soll in einem Bereich und überdacht sein.

Ein neues Gebäude wird Werkstätten und Sozialräumen Platz bieten und auch das geplante Polizeikommissariat West beherbergen. Insgesamt dauern die Maßnahmen bis 2023. Die Kosten belaufen sich nach Angaben der BSAG auf einen „hohen zweistelligen Millionenbetrag“. Neben der BSAG zahlen auch die Ressorts für Mobilität und Inneres (wegen des Einzugs der Polizei). Dazu kommen Mittel des Bremer ÖPNV-Gesetzes sowie Mittel aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (Efre).

40 Tonnen wiegt der eingesetzte Bagger. Sein Arm misst stolze 18 Meter. Am Arm angebracht: eine große Kombischere. „Die schneidet Beton und Stein wie Butter“, sagt Projektleiter Anton Bartel (23) von der Firma Hagedorn aus Gütersloh in Nordrhein-Westfalen. Der Bagger entfernt zunächst die Halterungen unter den Dächern. Dann schneidet er in der Mitte und in Richtung der Seiten. Die nicht mehr gestützten Dachteile fallen herunter. Ein zweiter Bagger hat die Aufgabe, die Teile einzusammeln und zu sortieren.

Und was passiert mit Bauschutt und Beton? Sie werden zum Beispiel im Unterbau weiterverwendet, möglicherweise sogar gleich vor Ort. Das ist noch in der Klärung, sagt Bartel. Bis 15. Juni muss der Rückbau fertig sein. Solange wird es aber aller Voraussicht nach nicht dauern.

Seit Anfang März werden zudem neue Gleise auf der Gröpelinger Heerstraße und in der Havemannstraße verlegt. Die Arbeiten dauern bis Ende April.