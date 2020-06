Verkehr: ﻿Bremen schickt die BSAG-Linie 1 auf die Strecke

Bremen Bremen schickt die Straßenbahnlinie 1 auf die Strecke – oder anders ausgedrückt: Der Senat hat am Dienstag die Finanzierung für den Ausbau der Linie 1 nach Mittelshuchting beschlossen. Bis die Tram auf die Schiene geht, wird es noch Jahre dauern. Ziel ist die Inbetriebnahme der Strecke im Jahr 2024."

87 Millionen Euro Kosten

Aus dem Bremer Haushalt werden für den Ausbau nach Angaben des Verkehrsressorts rund neun Millionen Euro bereitgestellt. Hinzu kommen Landesmittel für den öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) des Bundes in Höhe von rund 28 Millionen Euro sowie voraussichtlich weitere rund 50 Millionen Euro Bundesmittel. Insgesamt beträgt das Investitionsvolumen in Huchting damit rund 87 Millionen Euro, teilte Ressortsprecher Jens Tittmann am Dienstag nach der Senatssitzung mit.

Auf Bremer Seite soll nun in den kommenden Jahren die Linie 1 von der heutigen Endhaltestelle am Roland-Center bis nach Mittelshuchting verlängert werden. Für diesen Ausbau – wie auch für den Teilabschnitt der Linie 8 bis zur bremisch-niedersächsischen Landesgrenze – liegt seit dem 6. Dezember 2019 das Baurecht vor, sagte Tittmann. Das Ressort habe im letzten verbliebenen Klageverfahren mit den Betroffenen eine einvernehmliche Lösung gefunden. Damit sei der Planfeststellungsbeschluss für den in Bremen liegenden Bauabschnitt des Projekts „unmittelbar vollziehbar“, dem Baubeginn stehe nichts mehr im Wege.

ÖPNV attraktiver machen

Um ÖPNV für Menschen aus dem Umland attraktiver zu machen, sollen die Straßenbahnlinien 1 und 8 der Bremer Straßenbahn AG in Huchting und in die niedersächsischen Gemeinden Stuhr und Weyhe verlängert werden. Im Zuge des Tramausbaus werden die Straßenräume – vor allem im Bereich der Heinrich-Plett-Allee und entlang der Bremen-Thedinghauser-Eisenbahn in Huchting – neu gestaltet.

Verkehrssenatorin Maike Schaefer (Grüne) sagte: „Wir brauchen insgesamt mehr und attraktivere Angebote im ÖPNV, um spürbar mehr Menschen zum Umstieg zu bewegen. Die gemeinsam mit den Gemeinden Stuhr und Weyhe erarbeiteten Verlängerungen der Linien 1 und 8 sind ein wichtiger Baustein für nachhaltige Mobilität in unserer Region.“ Die Verlängerung nach Huchting sei mit knapp 90 Millionen Euro ein wichtiges Projekt, um Pendler vom Auto auf den ÖPNV zu lenken. Schaefer kündigte mit Baubeginn der Linie 1 im Herbst „einen offenen Dialog“ an, um die Bauabläufe „situationsbedingt und stadtteilverträglich“ zu optimieren“.

Zum Projekt gibt es sowohl positive als auch kritische Stimmen. Kritiker möchten lieber mehr Busse einsetzen, statt Millionen für eine Straßenbahnverlängerung auszugeben. Die Verlängerung der Linie 8 nach Stuhr und Weyhe beschäftigt noch das Oberverwaltungsgericht Lüneburg.