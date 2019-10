Bremen Ein Mietwagen für einen Euro pro Fahrt – damit wirbt das Bremer Start-up „Flipcar“. Die Idee ist, per App Mieter und Autoverleiher zusammenzubringen, um Leerfahrten zu vermeiden. Am Dienstag waren die Firmengründer Okan Gürsel und Sven Gunkel in der TV-Sendung „Die Höhle der Löwen“ (Vox/20.15 Uhr) zu sehen.

Sie wollen von den Investoren 500 000 Euro Kapital einwerben und dafür zehn Prozent ihrer Firmenanteile abgeben. „Autovermieter und Leasingfirmen müssen oft Fahrzeuge ihrer Flotten verschieben“, sagte Gürsel.

Eine halbe Million Leerfahrten fielen jährlich in Deutschland an: Autos müssten zu einer Verleihstelle gebracht oder zurückgeholt werden. Meist erledige das ein teurer Dienstleister, der dann auch noch mit dem Zug zurückfahren müsse. Wer nun ein Auto für genau diese Strecken suche, könne es über „Flipcar“ günstig anmieten, sagte Gürsel. Tests in Norddeutschland hätten gezeigt, dass das System funktioniert. Seit August biete „Flipcar“ bundesweit Autos an.

„Nächster großer Schritt wäre, das auf Europa auszudehnen“, sagte er. Ein Problem sei noch, dass wie bei einer Mitfahrzentrale nicht alle gewünschten Routen und nicht zu jeder Zeit zur Verfügung stehen. Je mehr Autoverleihfirmen sich anschließen, desto besser werde das Angebot. Bislang arbeiten Europcar und Buchbinder mit.