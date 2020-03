Bremen Die Überseestadt wächst und wächst. Das spüren vor allem Autofahrer, die im Berufsverkehr stecken. Eine neue Straßenbahnlinie könnte Abhilfe schaffen. Doch wo soll diese lang führen, was ist wirtschaftlich klug? Und was sagen Anwohner dazu? Eine erste öffentliche Beteiligungsrunde ist am Montagabend gestartet – mit großem Interesse.

Ein Knick auf Höhe des Europahafens, dann biegen die Straßenbahnlinien ab. Kein Weg führt bis zur Hafenkante, eines der Gebiete in der Bremer Überseestadt, das rasant wächst. Trams fahren an der Überseestadt vorbei, und sie halten am Beginn des knapp 300 Hektar großen Stadtteils, doch hinein führen keine Schienen. Das soll sich ändern – und zwar mit reger Beteiligung der Bürger. Nachdem Verkehrsplaner zunächst erste Ideen hinter verschlossenen Türen diskutierten, folgte nun die erste öffentliche Beteiligungsrunde in den Räumen der Hochschule für Künste (HfK) im Speicher XI. Auch dieser liegt in der Überseestadt, dort, wo aktuell nur Busse fahren.

Insgesamt drei Varianten wurden vorgestellt. Drei Varianten, die ihre Vorzüge, aber auch ihre Nachteile haben. Alle Beteiligten, so der Eindruck vor Ort, werde man nicht glücklich machen können. Doch dass überhaupt etwas angeschoben wird, darüber freute sich ein Großteil der Besucher.

Variante eins führt die Straßenbahn vom Hansator durch Konsul-Smidt-Straße und Kommodore-Johnsen-Allee in Richtung Hafenkante, Variante zwei sieht eine ähnliche Linienführung vor, nur dass die Überseestadt über die Hafenstraße erschlossen werden soll. Im Szenario Nummer drei biegt die Tram von der Nordstraße aus ins Überseetor ab. Egal, für welche Linienführung sich letztlich entschieden werde, bleibe die Überseestadt „voll von Barrieren“, sagte René Kotte, Stadtplaner im Bauressort.

Beim möglichen Linienbau gebe es eine Vielzahl von Faktoren zu beachten: Wie ist die Lärmentwicklung in Wohngebieten? Wo genau sollen Fahrgäste ein- und aussteigen, wie viele Haltepunkte könnte es geben? Wo kann eine mögliche Wendestelle gebaut werden und wie ist die Beschaffenheit im Boden? All das und noch mehr soll nun ausgelotet werden, etwa ab April soll mit konkreten Arbeiten an einer Machbarkeitsstudie begonnen werden, im Herbst dieses Jahres könnte diese dann abschließend vorliegen.

Beauftragt hat die Stadt dafür die Planer der „Verkehrs Consult Dresden-Berlin“ (VCDB), die die Erkenntnisse der Beteiligungsrunde, behördeninterne Vorgaben und Vorschläge aus anderen Gremien einfließen lassen. Baubeginn soll frühestens 2024 sein.

Für die Überseestadt bedeutet das zunächst einmal, dass alles so bleibt, wie es ist. Allein zwischen 2010 und 2015 hat sich das Verkehrsaufkommen an dortigen Knotenpunkten verdoppelt, Stadtplaner rechnen zudem damit, dass bis 2030 etwa 24 500 Beschäftigte im Stadtteil arbeiten, hinzu kommen rund 12 000 Anwohner, sobald das Areal „ausentwickelt“ ist, so Kotte.

Aktuell befahren die Straßenbahnlinie 5 sowie mehrere Buslinien (20, 26 und 28) die Überseestadt. Während die Pünktlichkeit bei Fahrten der Linie 5 laut Andreas Busch, Chefplaner bei der Bremer Straßenbahn AG (BSAG), bei rund 88 Prozent liege, würden Busse nur auf etwa 55 Prozent kommen. „Das ist kein zufriedenstellender Zustand“, sagte Busch. Anwohner und Berufspendler werden ihm da nicht widersprechen.