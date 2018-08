Bremen Darf ich hier rüber? Unsichere Blicke am Montagvormittag bei etlichen Verkehrsteilnehmern. An der Kreuzung Wall/Herdentor wird die nächste große City-Baustelle eingerichtet. Und noch stehen nicht alle Baken und Absperrungen. Improvisationstalent und Umsicht sind gefragt. Es klappt ganz gut. Für Autofahrer gilt, dass der Herdentorsteinweg nur noch in Richtung Innenstadt frei ist. In Richtung Hauptbahnhof geht von hier aus erst einmal nichts mehr.

Wegen der Bauarbeiten wird der Wall zwischen Herdentor und Bischofsnadel nun schon wieder zur Einbahnstraße in Richtung Altenwall und Osterdeich. Es ist die erste Phase von Arbeiten, in deren Rahmen die Kreuzung – ein wichtiges Tor zur City – grundlegend verändert werden soll. Die einschneidendste Maßnahme ist, dass für Autos, die aus Richtung Bahnhof kommen, die Rechtsabbiegespur in den Wall (Richtung Wall-Mühle, CDU-Haus und Bürgermeister-Smidt-Straße) aufgehoben wird.

Bisher hatten etwa 900 Fahrzeuge pro Tag diese Spur genutzt – aus Sicht des Verkehrsressorts ist das eine „relativ geringe“ Zahl. Seit längerer Zeit schon sei überlegt worden, den „Verkehrsraum“ im Bereich von Herdentor und Herdentorsteinweg „umzugestalten und neu aufzuteilen“, so ein Sprecher. Denn: „Die Verkehrsströme haben sich auch dort verändert. Es gibt, insbesondere stadteinwärts, ein hohes Aufkommen an Fußgängern und Radfahrern. “ Der Bremer Weg ist es nun, Fußgänger und Radfahrer auseinanderzubringen.

Die Kosten für das Projekt belaufen sich auf 1,6 Millionen Euro. 75 Prozent davon sind Bundesmittel. Das Amt für Straßen und Verkehr (ASV) will mit den Arbeiten im November fertig werden – bevor in der Innenstadt das Weihnachtsgeschäft beginnt.

Bis Dienstag, 25. September, betrifft die Baustelle auch Busse und Straßenbahnen. Die Haltestelle „Herdentor“ ist vorübergehend gestrichen.