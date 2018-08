Bremen Das war ein kurzes Vergnügen: Kaum, dass die Straße Am Wall seit Dienstagnachmittag wieder in beiden Richtungen befahrbar ist, ist es schon wieder vorbei mit dem Vergnügen. Grund: Die Planer aus dem grünen Verkehrsressort machen Ernst mit dem Umbau des Herdentorsteinwegs. Ziel: weniger Platz für Autos, mehr Raum für Radfahrer und Fußgänger.

Die Abbiegespur vom Herdentor (aus Richtung Bahnhof) nach rechts in den Wall soll verschwinden. Stattdessen bekommen Radfahrer direkt auf der Fahrbahn einen breiten separaten Fahrstreifen. Und Fußgänger Richtung City erhalten ebenfalls mächtig Platz, da der Gehweg um den bisherigen Radweg verbreitert wird. Motorisierte Verkehrsteilnehmer haben – mal wieder – das Nachsehen. Das Rechtsabbiegen in den Wall entfällt komplett, um Radler und Fußgänger nicht zu gefährden. Für Autofahrer geht es vom Herdentor künftig nur noch links in den Wall und geradeaus. Das sieht der Verkehrsentwicklungsplan Bremen 2025 entsprechend vor. Für die Umgestaltung des Herdentorsteinwegs/Herdentors wird die Straße Am Wall Richtung Osterdeich ab 27. August bis zur Bischofsnadel wieder zur Einbahnstraße. Investor Müller & Bremermann, der am Platz der Harms-Brandruine bis 2020 das neue „Wallkontor“ baut, hatte die Einbahnstraße am Wall mit Blick auf Verkehrsteilnehmer und Geschäftsinhaber erst aufgehoben.