Bremen Heller, freundlicher, moderner – die Bremer Straßenbahn AG (BSAG) hat am Montag ihr Kundencenter an der Domsheide in neuem Design wiedereröffnet. Fünf Monate lang war das Center geschlossen. Währenddessen wurde es kernsaniert. „Bis auf die Grundmauer ist quasi alles rausgerissen worden“, sagt Kim-Rebecca Hubben, Fachbereichsleiterin für die drei Kundencenter an der Domsheide, am Hauptbahnhof und in Vegesack. „Lüftung, Heizung und Elektroanlage sind komplett neu.“ Das wird der Kunde spüren.

Zunächst aber fällt die „neue Optik in BSAG-rot“ auf. Als Blickfang ist eine Kunden-Informationswand an der Fensterfront zur Domsheide konzipiert. Hier finden die potenziellen Fahrgäste Anträge für Mia- und Bob-Tickets, Infos über Preise und Monatskarten sowie Linienfahrpläne.

Ein Monitor informiert über die Abfahrtzeiten der Busse und Bahnen an der Domsheide, dem zweitgrößten Nahverkehrs-Drehkreuz in der Hansestadt (nach dem Hauptbahnhof). Fünf Beratungsplätze gibt es, darunter einen barrierefreien. Diese sind in einem Halboval angeordnet. „Das klare Design mit vereinfachten Laufwegen verkürzt die Wartezeit für Kunden und optimiert die Arbeitsabläufe der Mitarbeiter“, sagt BSAG-Pressesprecher Andreas Holling. Für ein besseres Raumklima soll eine klimatisierte Umluftanlage mit Kühlung sorgen. Davon profitieren auch die Mitarbeiter, die zudem ab sofort an höhenverstellbaren Tischen mit sogenannten „24-Stunden-Stühlen“ sitzen, die wiederum auf dem neuesten Stand der Ergonomie sind.

Die BSAG beschäftigt in ihren drei Kundencentern 23 Mitarbeiter, sagt Hubben. Übrigens: Das Servicecenter am Hauptbahnhof zieht ins City-Gate. Mit der Wiedereröffnung des Kundencenters endet auch die Zeit der provisorischen Einrichtung im ehemaligen Pausenraum. Diese erhalten jetzt ihren Platz zurück. Die Arbeiten an der Domsheide laufen derweil weiter – hinter den Kulissen sozusagen. Es wird Platz für das Fundbüro der BSAG geschaffen. Das soll planmäßig in den Osterferien 2019 vom Depot in Gröpelingen an die Domsheide umziehen. Durch die zentralere Lage sei das Fundbüro dann für Fahrgäste deutlich leichter zu erreichen, sagt Holling.