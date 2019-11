Bremen Der Einsatz auf dem Freimarkt war für die Bremer Polizei arbeitsreich. Körperverletzung, Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz und gegen die Marktordnung, Diebstähle aber auch Falschparker beschäftigten die Beamten der Freimarktwache. Größere Zwischenfälle sind nicht bekannt.

Laut aktuellem Stand kam es zu 52 Vorfällen mit Körperverletzung während des Freimarkts. Dabei handelte es sich überwiegend um Auseinandersetzungen zwischen Gruppen, die teilweise unter erheblichem Alkoholeinfluss standen. Nach derzeitigem Kenntnisstand hat jedoch keiner der Beteiligten gravierende Verletzungen davon getragen.

In vier Fällen ermittelt die Kriminalpolizei wegen sexueller Belästigung. In zwei der vier Fälle kam es zu unsittlichen Berührungen. Bei zwei weiteren Fällen besteht der Verdacht, dass K.O.-Tropfen verabreicht wurden. Zudem konnte die Polizei insgesamt 667 Verstöße gegen die Marktordnung registrieren. Besonders das Glasflaschenverbot wurde wiederholt missachtet. 64 Personen wurden des Platzes verwiesen. An einem Fahrgeschäft löste sich eine Halterung, dabei verletzte sich eine Person leicht.

In diesem Jahr ließen die Einsatzkräfte von Polizei und Ordnungsdienst 260 falschparkende Fahrzeuge abschleppen. Hinzu kamen 4.250 weitere Verkehrsverstöße und 11 Strafanzeigen gegen Autofahrer, die nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis waren. Über 2.300 Fahrzeugführer mussten an den aufgestellten Verbotsschildern abgewiesen werden. Insbesondere an den Tagen, an denen Konzerte in der angrenzenden ÖVB-Arena stattfanden, kam es teilweise zu massiven Verkehrsbehinderungen, so dass vereinzelt Straßen gesperrt wurden.