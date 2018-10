Bremen Nach den Schüssen auf einen 47-Jährigen in einer Gaststätte in Arbergen in der Nacht zu Samstag fahndet die Polizei mit einem Bild nach Mehmet Mert. Der 52-Jährige gilt den Polizeiangaben zufolge als dringend tatverdächtig. Gegen den Türken wird wegen versuchter Tötung ermittelt.

Nach ersten Erkenntnissen kam es in der Nacht von Freitag auf Samstag gegen 3.20 Uhr in dem Lokal an der Arberger Heerstraße zunächst zu einem Streit zwischen den beiden Männern. Im Zuge dessen zog der Tatverdächtige eine Waffe und schoss auf den 47-Jährigen. Der lebensgefährlich verletzte Mann wurde in ein Krankenhaus eingeliefert.

Der Gesuchte ist 175 Zentimeter groß, trägt aktuell eine Brille, hat eine schlanke Figur und Tätowierungen an den Unterarmen, unter anderem ein Tier und ein Herzmotiv. Polizei und Staatsanwaltschaft fragen: Wer hat Mehmet Mert gesehen oder kann Hinweise zu seinem Aufenthaltsort machen?

Für Hinweise, die zur Festnahme des Gesuchten führen, hat die Staatsanwaltschaft Bremen eine Belohnung in Höhe von 1000 Euro ausgelobt. Wer Mehmet Mert sieht, soll den Mann nicht ansprechen und stattdessen umgehend die Polizei alarmieren. Zeugen werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 0421 362-3888 oder bei jeder Polizeidienststelle zu melden.