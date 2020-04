Virus-Krise: Pflegeheime sind Brennpunkte

Bremen In Bremen ist am Sonnabend ein weiterer Mensch an den Folgen einer Covid-19-Erkrankung gestorben. Das teilte das Gesundheitsressort mit. Damit stieg die Zahl der Todesopfer in Zusammenhang mit dem Virus auf 25.

Die Zahl der bestätigten Corona-Infektionen im Land Bremen ist seit Freitag um 18 auf 582 angestiegen. Bremen meldet jetzt 555 Infektionsfälle, Bremerhaven 27. Die Zahl der Genesenen liegt bei 301, hieß es weiter. „Die Pflegeeinrichtungen bleiben neuralgische Punkte“, sagte Gesundheitssenatorin Claudia Bernhard (Linke). Derzeit gibt es in acht Heimen 74 infizierte Bewohner und Pfleger, 15 Bewohner sind bisher verstorben, das sind weit mehr als die Hälfte aller Bremer Corona-Opfer.

Zurück ins Leben

Bürgermeister Andreas Bovenschulte (SPD) spricht unterdessen von „ersten Schritten zurück ins normale Leben“. Viele Einzelhändler kehren nach viereinhalbwöchiger Zwangspause ins Spiel zurück. Geschäfte dürfen auf einer Fläche von maximal 800 Quadratmeter wieder ihre Waren anbieten – unter strengen Auflagen und Hygienevorschriften. Größere Geschäfte dürfen ihre Fläche durch Trennwände reduzieren und so unter der 800-Quadratmeter-Grenze bleiben.

Das Tragen eines Nasen-Mund-Schutzes wird „dringend empfohlen“. Auch selbstgenähte Masken erfüllen den Zweck. „Das ist ein Schutz für die anderen Menschen.“ Eine Maskenpflicht gibt es in Bremen bislang nicht.

Mit der Lockerung der Corona-Regeln weitet das Land auch das Angebot der Notbetreuung in Kindertagesstätten aus. Die Betreuung solle allen Familien, in denen beide Eltern berufstätig sind, oder alleinerziehenden Berufstätigen offenstehen, sagte Bovenschulte. Er hoffe aber, dass die Notbetreuung in Fünfer-Kleingruppen nicht so viel genutzt werde, „dass sie unter der Hand in einen Regelbetrieb übergeht“.

Hochschulen fahren hoch

Auch die bremischen Hochschulen nehmen wieder s den Betrieb auf. So können neben der Abnahme von Prüfungen auch Praxisveranstaltungen, die spezielle Labor- und Arbeitsräume erfordern (wie Laborpratika), unter besonderen Hygiene- und Schutzmaßnahmen wieder aufgenommen werden. Das vereinbarte Wissenschaftssenatorin Senatorin Claudia Schilling (SPD) mit den Hochschulen.