Bremen „Ischa Freimaak!“ So schallt es bald wieder durch Bremen und weit ins Umland hinein. Und aus dem Umland, da könnte ja zum Beispiel die neue „Miss Freimarkt“ stammen. Sie wird jetzt gesucht, sprich: die Bewerbungsphase hat begonnen. „Bis zum 20. September haben Interessierte die Möglichkeit, ihre Bewerbung unter www.freimarkt.de abzugeben. Es wird bereits die 16. ,Miss Freimarkt‘ sein, die dann am 18. Oktober zur Eröffnung des 984. Bremer Freimarkts gekürt wird“, so Nadja Niestädt, Sprecherin des Volksfests.

Und „Miss Freimarkt“ muss Spaß an dem wilden Trubel auf der Bürgerweide haben. „Gesucht wird eine junge Buten- oder Binnen-Bremerin, die durch ihre positive Ausstrahlung und ihr fröhliches Temperament die Jury überzeugt und das Volksfest würdig in der Öffentlichkeit repräsentiert“, so Niestädt. „Sie hat Spaß am Karussellfahren – egal, ob es hoch hinaus geht, gruselig wird oder blitzartig in die Tiefe geht. Auch die Leckereien aller Art gehören für sie dazu.“

All jene, die sich bis einschließlich Freitag, 20. September, online bewerben, müssen mindestens 18 Jahre alt sein. In der Zeit vom 25. September bis zum 8. Oktober folgt dann eine Online-Abstimmung. „Anschließend werden die drei überzeugendsten Kandidatinnen zu einem Casting eingeladen. Eine Jury entscheidet dann über die Erstplatzierte“, heißt es weiter.

Das Volksfest selbst dauert in diesem Jahr bis zum 3. November. Eröffnet wird der 984. Freimarkt nicht im Bayernzelt, sondern in der sieben Millionen Euro teuren „Königsalm“ der Bremer Schaustellerfamilie Renoldi. Eröffnen wird den Freimarkt Bremens neue Wirtschaftssenatorin Kristina Vogt (Linke).

Vier Großzelte, vier Schienenbahnen, sechs Losbunden, 16 Kinderkarussells und 14 Actionfahrgeschäfte werden unter anderem auf dem Bremer Freimarkt zu finden sein.