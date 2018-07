Bremen Während im Borgward-Werk in Sebaldsbrück die erfolgreiche „Isabella“ vom Band lief, wartete Konzernchef Carl F.W. Borgward am Mittwoch, 9. Juli 1958, einige Schritte weiter – neben der Halle 0 – am frühen Morgen gespannt auf den ersten Freiflug „seines“ Hubschraubers „Kolibri“.

Neben ihm stand dessen Konstrukteur, Professor Henrich Focke, der Erfinder des Hubschraubers. Flugkapitän Ewald Rohlfs brachte das extrem laute, 250 PS starke amerikanische Lycoming-Triebwerk auf Temperatur, prüfte alle Instrumente und hob dann zügig ab. Focke und Borgward strahlten schon während des Fluges und gratulierten dem Testpiloten gleich nach der Landung.

Der erste deutsche Nachkriegshubschrauber war bereits am 15. März 1958 erstmals drei Minuten lang in die Luft gegangen, allerdings im Fesselflug an einem starken Seil – nicht einmal drei Meter hoch. Damit begann die Erprobung des Borgward-Helikopters. Er sollte 160 Kilometer pro Stunde und zweieinhalb Stunden Reiseflug schaffen. Das reichte für gut 350 Kilometer – also von Bremen nach Köln, Kiel oder Helgoland.

Etwa 200 000 DM sollte der „Kolibri“ kosten. Polizei, Feuerwehr, Rettungsdienste und vor allem die Bundeswehr sollten ihn kaufen. Nur gut zwei Jahre hatte es gedauert, bis Henrich Focke und sein Team den Bremer Hubschrauber in die Luft brachten. 1956 hatte Borgward beschlossen, neben seinen erfolgreichen Autos einen Hubschrauber bauen. „Weil es mir Spaß macht“, sagte er auf die Frage nach dem Warum.

Die flapsige Antwort war typisch Borgward. Er war es gewohnt, nichts ernsthaft zu begründen. Solange die Gewinne sprudelten, konnte er machen, was er wollte. Doch das Hubschrauber-Projekt war mehr als eine Marotte des Chefs. Denn Borgward holte sich dafür den besten Mann ins Haus: Focke, damals 66.

Es waren Zeiten, in denen mit Nahverkehr per Hubschrauber zwischen den Städten gerechnet wurde. Focke hielt das für möglich. Auch Borgward glaubte, Hubschrauber würden „den Verkehr von der Straße wegnehmen und schneller sein als das Auto“. Die Werkszeitung schwärmte vom „Auto der Lüfte“. Focke war zufrieden: Borgward „wollte Hubschrauber fabrikmäßig herstellen und ich sollte die Leitung dieses Werkes übernehmen“.

Borgward betonte mehrfach, „sämtliche Investitionen“ leiste er allein. Dennoch waren die Kosten für die Hubschrauber-Entwicklung keine Ursache für den Niedergang des Konzerns. Solange Borgward – wie im Jahr 1958 – als viertgrößter deutscher Autohersteller 622 Millionen DM umsetzte und gut verdiente, konnte er sich die eine Million pro Jahr für den „Kolibri“ locker leisten.

Erst ab Ende 1960 sah das anders aus: Das Geld reichte nicht mal für die Zulassungsgebühren der Hubschrauber. Beide Prototypen wurden demontiert und größtenteils verschrottet.