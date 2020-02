Bremen In der Zentrale der SPD in Bremen ist am Donnerstagmorgen ein verdächtiger Brief gefunden worden. Polizei und Feuerwehr rückten zum Einsatz in der Obernstraße an. Fachleute der Bundespolizei überprüften die Sendung – und gaben schließlich Entwarnung. Der Brief enthalte eine „nicht gefährliche Substanz“.

In den vergangenen Wochen kam es gehäuft zu derartigen Einsätzen: So waren seit Ende Januar verdächtige Briefe bei Büros der Linkspartei, der Grünen, der CDU und der FDP aufgetaucht, die jeweils Polizeieinsätze nach sich zogen. In allen Fällen stellte sich die in den Briefen befindliche, pulverartige Substanz als harmlos heraus, auf den Briefen befanden sich indes teilweise Beleidigungen und ein Hakenkreuz.