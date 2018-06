Bremen In Bremen ist am Donnerstag ein Mann festgenommen worden, weil er ein Luftgewehr dabei hatte. Ein Busfahrer hatte gegen 12 Uhr die Polizei alarmiert, nachdem ein 52-Jähriger mit einem Gewehr in der Hand an der Haltestelle Lohmannstraße in den Bus gestiegen war, meldete die Polizei am Freitag.

Eine schnelle Streifenbesatzung konnte den Mann noch im Bus widerstandslos festnehmen. Die mitgeführte Waffe erwies sich als Luftdruckgewehr und wurde von der Polizei sichergestellt. Der alkoholisierte 52-Jährige wurde im Anschluss an einem Revier vorgeführt.

Hier fanden die Beamten in einer mitgeführten Reisetasche Geschosse für die Waffe. Die Munition wurde ebenfalls als Beweismittel sichergestellt. Eine erforderliche Besitz-Erlaubnis für die Waffe hat der Betroffene nicht. Der 52-Jährige sieht nun Ermittlungen wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz entgegen.