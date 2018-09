Bremen Vor dem Fußball-Bundesligaspiel am Sonntag zwischen Werder Bremen gegen den 1. FC Nürnberg (1:1) ist ein Werder-Fan von der Polizei dabei erwischt worden, wie er einem Nürnberger Fan einen Schal klauen wollte. Wie dir Bremer Polizei mitteilte, ereignete sich der Vorfall am Sonntagvormittag in der Bremer Bahnhofsvorstadt.

Gegen 10.25 Uhr beobachteten Polizisten in der Bahnhofstraße, wie sich ein 19-jähriger Werder-Fan einem 18-jährigen Nürnberger Anhänger näherte, ihm den Fan-Schal vom Hals riss, diesen in seine Hosentasche steckte und zurück zu einem Freund ging. Als die Polizisten auf sich aufmerksam machten und die beiden zum Stehen aufforderten, versuchten die Werder-Fans in Richtung Herdentorsteinweg zu flüchten. Dies blieb allerdings erfolglos: Die Polizisten stellten den 19-Jährigen und nahmen ihn vorläufig fest.

Nach der Partie kam es zu einem weiteren Raub eines Nürnberger Fanschals in der Hamburger Straße, Ecke Myrtenstraße. Der 24-Jährige konnte sich seinen Schal jedoch zurückerobern. Die Ermittlungen hierzu dauern an.

Ansonsten lief die Bundesligabegegnung zwischen Werder und Nürnberg aus polizeilicher Sicht ohne größere Störungen ab. Vor und nach der Partie sei es laut der Beamten zu der einen oder anderen „fußballtypischen Begleiterscheinung“ wie einer leichten Auseinandersetzung vor dem Stadion gekommen.